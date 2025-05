Attaques animales : les cobras royaux s’affrontent avec style

En 2019, Max Jones a été le témoin d’un combat rituel alors qu’il menait des recherches sur le terrain dans la réserve. « C’était un événement spectaculaire », se rappelle-t-il.

Plus tard, au cours de la même année, le scientifique a fait l’acquisition d’une vidéo d’un autre combat filmé sur un campement du Parc national de Kaeng Krachan, au sud-ouest de Bangkok. Et, dans un troisième cas, l’équipe a découvert des preuves d’un combat en suivant les trajectoires des données du système de traque des cobras. Un mâle avait remplacé un autre sur son territoire dans la réserve de Sakaerat, et une conversation qui s’en est suivie avec un fermier a fait pointer les pistes vers un combat entre les deux serpents.

« [Le comportement de combat] est difficilement observable dans la nature », explique Alexandre Missassi, zoologue au musée Parense Emílio Goeldi de Belém, dans le Nord-Est du Brésil. Il a étudié les combats rituels entre les mâles chez les serpents mais n’a pas pris part à la récente étude de Max Jones. Le scientifique a salué les nouvelles observations, et considère qu’elles sont de grandes additions à la connaissance d’ores et déjà existante de l’histoire naturelle des cobras.

LES RÈGLES DES COMBATS RITUELS DES COBRAS

Bien que Max Jones et ses collègues n’aient documenté qu’un petit nombre de combats, leur travail trahit certaines des règles rituelles des luttes entre cobras. Les trois combats se sont déroulés durant la saison de reproduction, ce qui est cohérent avec les théories qui voudraient que les combats soient liés au phénomène. Si aucune femelle n’a été aperçue, les chercheurs suspectent qu’elles n’étaient jamais loin.

Les joutes ressemblent à des combats de lutteurs : chaque mâle tente d’appuyer son menton sur la tête de l’autre pour l’enfoncer dans le sol. Cela se produit encore et encore, un va-et-vient sans vainqueur jusqu’à ce que l’un des serpents, souvent le plus petit, s’éloigne en rampant. Au cours des trois combats, aucune morsure entre les adversaires n’a été observée.

Lors des deux luttes qui ont été directement observées, les cobras n’ont même pas déployé leur coiffe. Selon Max Jones, ce comportement n’est sûrement pas considéré par les serpents comme nécessaire ; leur collerette sert surtout à effrayer les autres créatures qui ne sont pas au courant du venin dangereux dont ils sont porteurs. Mais un cobra connaît les cobras. « Dans ces situations, ils ne gagnent rien [à déployer leur coiffe], cela n’aurait aucun sens, ils ne feraient peur à personne », ajoute-t-il.

LA TAILLE COMPTE POUR LES COMBATTANTS

Dans la plupart de ces cas, les serpents étaient gros, le plus petit mesurait 3,5 mètres de long, et le plus grand dépassait les quatre mètres. Les cobras enroulaient leur long corps autour de l’autre, un peu comme des scoubidous, et ils gardaient leur tête en l’air. « C’est un entortillement de serpents », décrit Max Jones.