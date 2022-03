La famille du cobra royal pourrait être subdivisée en quatre espèces distinctes

Depuis longtemps, les herpétologues se demandaient comment il se faisait que le cobra royal puisse n’être qu’une seule et même espèce, lui qui semble se jouer des barrières infranchissables des paysages asiatiques comme l’Himalaya. Ils étaient troublés par le fait que le plus long serpent venimeux du monde, qui peut mesurer plus de cinq mètres, ait une apparence et un comportement différents selon l’endroit où il vit.

Mais aujourd’hui, tout s’explique : selon une étude parue l’an dernier, le cobra royal ne serait pas une espèce unique mais une « famille royale » composée de quatre espèces distinctes.

Au mois d’août dernier, avec ses collègues, P. Gowri Shankar, biologiste et spécialiste des cobras royaux de la Fondation Kālinga, association de défense de l’environnement à but non lucratif située à Shivamogga, en Inde, a annoncé la découverte de quatre lignées de cobras royaux génétiquement uniques. L’équipe les a identifiés selon leur région d’origine : Ghats occidentaux (sud-ouest de l’Inde), aire indo-chinoise (est de l’Inde et Chine), aire indo-malaise (Indonésie et Malaisie), et île de Luçon (Philippines). Le nom scientifique de ces serpents doit cependant encore être approuvé par la Commission internationale de nomenclature zoologique.

Ces chercheurs intrépides ont passé des années à capturer des serpents dans des forêts tropicales. Aidés d’une nouvelle technologie permettant d’analyser les spécimens hautement dégradés conservés dans les musées, ils ont finalement recueilli assez d’ADN pour pouvoir définir correctement de nouvelles espèces.

« Si ça avait été une grenouille, si ça avait une tortue, cela aurait été plus facile, commente P. Gowri Shankar. Le cobra royal, c’est une autre histoire. »

Quand on le dérange, un cobra royal peut se dresser à hauteur d’yeux et projeter assez de venin pour tuer un éléphant. P. Gowri Shankar affirme être une des seules personnes à avoir survécu à une morsure de cobra royal, un heur qu’il attribue à la petite quantité de venin qu’il a reçue. L’expérience l’a également motivé à découvrir un traitement plus ciblé pour les morsures de cobra royal.

En effet, selon lui, le fait que les cobras se répartissent en fait en quatre espèces différentes pourrait avoir des conséquences importantes et bien réelles. Cela pourrait permettre la production d’un antivenin plus efficace capable de cibler individuellement le venin de chacune de ces espèces.