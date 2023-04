Comment cette chouette est devenue la mascotte d'une équipe de basket

PROFIL DES CHEVÊCHES DES TERRIERS

Les chevêches des terriers mesurent un peu plus de 22 centimètres et préfèrent les tunnels de prairies ouvertes aux arbres. Ce sont les seuls oiseaux de proie d’Amérique du Nord à nicher sous terre.

Les chevêches des terriers de la Florida Atlantic University vivent dans quatre zones préservées du campus. L’une d’entre elles se trouve juste au nord-est de l’endroit où les Owls jouent, dans une petite arène surnommée The Burrow, « Le Terrier » en français. Ces véritables mascottes se perchent sur des poteaux et observent les étudiants de leurs yeux jaunes. Les taches sur leur corps couleur fauve se brouillent lorsqu'elles volent à basse altitude et s'engouffrent dans leurs trous sablonneux comme des lapins.

Les chouettes creusent leurs propres terriers ou s’installent dans des tunnels inoccupés formés par des gophères polyphèmes (Gopherus polyphemus), espèce de tortue vulnérable qui vit sur le campus de la FAU. Les étudiants peuvent étudier les terriers qui se situent à cinq minutes de marche du bâtiment des sciences, ce qui a inspiré un certain nombre de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat, explique Sandra Norman, professeure d’Histoire à la FAU.

« Lorsque les étudiants apprennent que des chevêches des terriers sont présentes sur le campus, ils sont très enthousiastes », déclare Evan Bennett, professeur d'Histoire à la FAU. « Cela a créé un sentiment d'appartenance et un lien avec l'environnement. »

L’HISTOIRE DE CETTE MASCOTTE

L’Atlantic Florida University a ouvert ses portes en 1964 en tant qu’établissement d'enseignement supérieur et de troisième cycle axé sur la technologie, accueillant 867 étudiants et ne disposant pas d’équipes sportives interuniversitaires. Elle a introduit les sports après être devenue, en 1984, une université offrant des diplômes de premier et deuxième cycles en quatre ans.

La chouette a été choisie comme mascotte en raison de sa présence sur le campus, mais également car elle symbolise Athéna, déesse grecque de la sagesse, raconte Sandra Norman qui siège à la commission de conservation depuis 35 ans. Elle se souvient d’un consultant qui, après la création de l’équipe de football américain en 2001, préconisait le choix d'une nouvelle mascotte, affirmant que le symbole de la chouette avait une « connotation négative » car « celle-ci enfouissait sa tête dans le sable ».

Le consultant a donc proposé une nouvelle mascotte : les requins de FAU. « Tout le monde s’est levé et lui a rétorqué “sortez d’ici” » poursuit-elle. « Les étudiants, les professeurs et les anciens élèves lui ont répondu qu’ils aimaient leurs chouettes. »

Les mascottes animales des équipes sportives sont souvent approximatives ou communes. Celle de la FAU, elle, dispose « des caractéristiques d’une chevêche des terriers plus qu’une chouette effraie, ou bien de la manière dont les gens se représentent une chouette » ajoute-t-elle.

LÀ OÙ RÈGNENT LES CHOUETTES

À la FAU, les emplacements de construction de nouveaux bâtiments et la manière dont la pelouse est tondue sont déterminés en fonction des chouettes. Les zones fortement peuplées par ces dernières sont coupées manuellement quatre fois par an, à bonne distance des terriers durant la saison de reproduction.

La politique de la Floride en matière de faune et de flore exige un permis de construire spécifique pour les propriétés installées sur des terrains où se trouvent des terriers de chevêches des terriers. Si aucune activité de nidification n’est en cours, le terrier est rempli avec de la terre, ce que Kelly Heffernan appelle une opération « d'expulsion de chouette ». Les permis nécessaires à cette opération coûtent 1 900 dollars (environ 1 750 euros). Créer un terrier artificiel, ou tout du moins un début de terrier, pour les chouettes sans habitat peut faire baisser le prix à 600 dollars (550 euros).

Mais tout le monde ne respecte pas ces règles : des terriers sont souvent écrasés illégalement par des pelleteuses afin d’éviter les frais de permis, déplore Brittany Piersma, biologiste de terrain qui étudie les chevêches des terriers dans tout l’État, sur Marco Island, la deuxième population la plus importante après Cape Coral. Des chouettes ont été enterrées vivantes ou ont vu leur terrier rempli de pierres. En 2019, une caméra de sécurité a filmé un agent immobilier de Marco Island fumiger un terrier avec des boules de naphtaline.

Les rongeurs constituant une grande partie de leur régime alimentaire, la démocratisation des raticides a également contribué au déclin de la population de chouettes. Une famille de chevêches des terriers peut manger 1 000 souris en une seule saison de nidification, indique Kelly Heffernan.

Si la FAU compte aujourd’hui plus de 30 000 étudiants, ses petites chouettes restent un élément à part entière de son histoire et de son environnement. Dans une école où 80 % des étudiants font des allers-retours, les chevêches des terriers, comme l’équipe de basketball elle-même, apporte une certaine dynamique, un sentiment d’unité, d'appartenance.

« Ces petits rapaces féroces sont de véritables mascottes sur le campus », déclare Kelly Heffernan.