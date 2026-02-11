Comment font les panthères des neiges, très solitaires, pour trouver un partenaire ?

Parfois, pour décrocher un rendez-vous galant, il faut hurler du haut des montagnes, laisser des griffures un peu partout et uriner sur quelques rochers. Les panthères des neiges sont expertes en ces matières.

Il n’existe que quelques milliers de ces grands félins splendides et tachetés de l’espèce Panthera uncia, dispersés dans les montagnes d’Asie centrale. Les quelques semaines précieuses de la saison des amours viennent de débuter et ces félins d’ordinaire solitaires doivent surmonter la neige, la glace, les sommets accidentés et les rivaux pour se retrouver et se reproduire. Ils n'ont dans leur vie que quelques occasions d’y parvenir.

Pour se pister entre elles, les panthères des neiges s’aventurent dans les vallées, dans les ravins et sous les rochers, et se laissent des messages écrits à l’aide d’excréments, d’urine, de griffures et d’odeurs. Tout cela débouche, avec un peu de chance, sur quelques jours d’accouplements sans interruption.

Voici ce que les chercheurs qui les étudient à l’aide de pièges photographiques et de colliers GPS apprennent sur la façon dont les panthères des neiges communiquent et choisissent leurs partenaires.

RENCONTRER DES PARTENAIRES POTENTIELS

Lors de la saison des amours, qui court de janvier à mars pour les panthères des neiges, ces dernières parcourent leur territoire à la recherche d’un partenaire.

Pour s’assurer de mutuelles possibilités d’accouplement, les panthères des neiges laissent leurs larges territoires se chevaucher. En 2018 a paru une étude examinant l’ajustement selon les saisons du territoire de panthères équipées de colliers radio en Mongolie, mais aussi celui de pumas en Amérique du Nord. Celle-ci a montré que les territoires de toutes les panthères des neiges chevauchaient ceux de deux mâles, tandis que ceux de ces derniers chevauchaient les territoires de deux femelles au moins. Dans une étude publiée en 2025, un autre groupe a montré que les populations de panthères des neiges du Bhoutan se composaient principalement de femelles, avec une moyenne de deux femelles pour un mâle.

Le fait de laisser l’accès à plusieurs partenaires est une stratégie maligne. « Pour la femelle, il n’y a que des effets positifs à chevaucher [le territoire] de deux mâles », révèle Örjan Johannson, écologue de l’Université suédoise des sciences agricoles à Riddarhyttan et de la Fondation pour les panthères des neiges qui a dirigé l’étude de 2018.

Cela signifie qu’une femelle peut effectuer un choix entre plusieurs mâles et sélectionner celui qui lui convient le mieux. Si un mâle meurt, un autre mâle investira son territoire, représentant un nouveau partenaire potentiel… mais aussi un risque. En effet, celui-ci pourrait tuer les petits déjà mis au monde par la femelle, car ils ne sont pas les siens ; un problème si la femelle n’a accès qu’à un seul mâle. Mais si elle a le choix entre deux mâles, et que l’un meurt, la femelle pourrait déplacer sa portée sur le territoire de l’autre mâle pour la mettre à l’abri.

UTILISER LES ODEURS POUR COMMUNIQUER