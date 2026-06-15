Comment le mur qui sépare le Mexique et les États-Unis fragmente l’habitat de la faune sauvage
Le mur frontalier séparant le Mexique et les États-Unis constitue le dernier obstacle en date à fragmenter les habitats et à perturber les déplacements de la faune locale. Un désastre écologique que des défenseurs de la nature tentent de limiter.
Un blaireau avec un serpent à sonnette dans la gueule longe le mur à lames d’acier construit le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il perturbe profondément les déplacements des animaux, sauf les plus petits qui peuvent se faufiler par quelques ouvertures étroites.
Pour comprendre pourquoi les Madrean Sky Islands méritent leur surnom, mieux vaut adopter la vue aiguisée du faucon. Une vaste étendue désertique parsemée de plus de cinquante petites chaînes de montagnes escarpées – un archipel de verdure de part et d’autre de la frontière – s’étend à travers l’Arizona, le Nouveau-Mexique et les États mexicains de Sonora et de Chihuahua.
Ces oasis en altitude font de la région des Sky Islands l’une des plus riches en biodiversité au monde, un lieu où un mammifère véloce peut traverser cinq écosystèmes diérents en une journée, du maquis désertique poussiéreux aux forêts luxuriantes de pins et de sapins. Depuis des millénaires, toutes sortes de créatures sauvages – pécaris et antilocapres, coyotes et ocelots, ours noirs et jaguars – parcourent ce territoire le long des crêtes et des cours d’eau, formant un réseau de corridors frais et humides où la végétation prospère. Vues d’en haut, ces routes ancestrales, rubans verts sur la terre fauve, sont facilement repérables.
Rivières et autres cours d’eau sculptent des corridors essentiels à la faune à travers les Sky Islands, une chaîne de montagnes à cheval entre l’Arizona, le Nouveau-Mexique et les États mexicains de Sonora et de Chihuahua. Ici, la rivière Cajón Bonito serpente le long des hautes terres de Sonora gérées par l’organisation de conservation Cuenca los Ojos.
Vous remarqueriez aussi l’empreinte humaine : routes et autoroutes, champs irrigués, clôtures de ranch, sols dénudés par le surpâturage et l’érosion. Le long de la frontière, quelque 400 kilomètres de mur ont été construits entre les États-Unis et le Mexique au cœur des Sky Islands depuis 2017. Autant d’obstacles potentiels sur les artères ancestrales qu’empruntent les animaux sur les terres frontalières – des routes que le photographe et Explorateur National Geographic Jaime Rojo connaît intimement.
Ancien directeur de projet pour une organisation mexicaine de conservation, il a consacré ces deux dernières années à documenter les innombrables façons dont l’humain fragmente l’habitat de la faune dans les Sky Islands, perturbant les déplacements saisonniers des animaux, entravant leur accès à la nourriture, à l’eau et à leurs partenaires.
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Dans les montagnes Pajarito, en Arizona, les travaux ont été abandonnés sur un segment du mur en 2021 – mais pas avant qu’une zone de préparation du chantier n’ait entaillé le paysage. Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé l’an dernier son intention d’achever cette section.
Chemin faisant, il a également constaté comment une coalition remarquable œuvre des deux côtés de la frontière pour préserver et restaurer l’intégrité écologique de la région. Ce groupe rassemble des scientifiques qui surveillent les rares passages possibles pour la faune dans le mur frontalier, des éleveurs privés qui réintroduisent plantes et animaux indigènes sur leurs terres, et des leaders autochtones qui revendiquent la gestion de territoires sacrés et ancestraux.
Parmi les défenseurs figurent des pionniers comme Valer Clark, 85 ans, fondatrice de l’association Cuenca los Ojos, qui a passé des décennies à empiler des pierres dans des ravins poussiéreux, réparer des lits de cours d’eau et restaurer la végétation sur des ranchs rongés par l’érosion. Des chercheurs comme l’Explorateur National Geographic Ganesh Marín ont parcouru des kilomètres dans l’arrière-pays pour installer des caméras de surveillance de la faune, collectant des données cruciales sur les déplacements d’ours noirs, de pécaris et d’insaisissables jaguars. « Ils sont tous pragmatiques et réalistes, note Jaime Rojo, et leur attachement aux Sky Islands les réunit. »
Dans les années 1980, la mère de Valery Gordon (à gauche), Valer Clark (à droite), a entrepris de réhabiliter les terres autour de son ranch en Arizona, en contrôlant l’érosion et en captant les eaux de crue qui, autrement, ravinaient les terres. Elle a fondé Cuenca los Ojos pour promouvoir ses techniques de permaculture à plus grande échelle. L’organisation gère désormais de vastes hectares de pâturages à Sonora. Autrefois dégradés, ces espaces abritent des espèces récemment réintroduites comme les castors et les bisons, ainsi que des jaguars et autres prédateurs. Réensauvager la frontière contribue à contrer sa réputation de « lieu hostile », explique Valery Gordon. « C’est un endroit vibrant, résilient et d’une beauté spectaculaire. »
Aujourd’hui, alors que la construction du mur frontalier se poursuit, nombre de ces partenaires, plus que jamais séparés, cherchent de nouvelles façons de collaborer pour que les migrations animales ancestrales ne disparaissent pas complètement.
L’écologiste de la faune et Explorateur National Geographic Ganesh Marín fixe un collier GPS à un ours noir anesthésié par la vétérinaire Susana Ilescas (à gauche), ici avec la spécialiste de la faune Paige Satterfield. Le projet de suivi de Ganesh Marín montre comment les ours se comportent en présence de routes, clôtures et du mur frontalier.
Cet ours noir équipé d’un collier GPS, surnommé Pedro, a été photographié dans le nord de Sonora. Pendant plus d’un an après que Marín a commencé à le suivre en juillet 2024, Pedro a hésité à traverser une autoroute près de la frontière. L’automne dernier, il s’est décidé d’un pas lourd pour rejoindre l’ouest du Nouveau-Mexique, franchissant un passage sans mur dans les montagnes Peloncillo. Une zone que le ministère de la Sécurité intérieure prévoit de murer.
Verlon Jose (ci-dessus), président de la nation Tohono O’odham, a récemment signé un accord avec les autorités américaines afin que la tribu cogère la zone protégée du pic Baboquivari, en Arizona. Site sacré pour son peuple, il fait partie d’un corridor inestimable pour la faune et d’un habitat jugé critique pour les jaguars. La limite sud de la réserve tohono o’odham suit la frontière, 100 kilomètres marqués par une barrière assez basse pour ne pas entraver les déplacements des animaux.
Sur les terres frontalières, des fermes à grande échelle, comme celles de Chihuahua, au Mexique (en haut à droite), très gourmandes en eau, mettent les rares ressources hydriques souterraines.
Explorant un corridor le long d’un ruisseau sur les terres de Cuenca, ces coatis à nez blanc approchent de la limite nord de leur aire de répartition. « L’une des beautés des Sky Islands, c’est qu’on y trouve des espèces aux confins de leur territoire », explique Eamon Harrity, spécialiste de la faune à l’association Sky Island Alliance. Des espèces improbables s’y côtoient. Mais avec la poursuite de la construction du mur frontalier, certains chercheurs craignent que les coatis d’Arizona se retrouvent coupés des populations du Mexique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.
Les ranchs privés tournés vers la conservation, comme le Cienega Ranch en Arizona, constituent des corridors pour la faune sur les terres frontalières, reliant les réserves et les terres publiques. Le spécialiste de la faune Scott Patrick (ci-dessus) relâche un renard nain à Cienega, où le propriétaire Josiah Austin a également réintroduit des chiens de prairie à queue noire et des chevêches des terriers.
Les plus petits animaux parviennent à franchir le mur frontalier par des ouvertures de la taille d’une chatière. Les autorités frontalières affirment que plus de cinquante d’entre elles ont été installées à travers l’Arizona entre 2017 et 2020. Eamon Harrity, qui surveille les passages de la faune pour Sky Island Alliance, en a recensé trente le long de plus de 240 kilomètres de frontière dans la région des Sky Islands.
Parmi les voyageurs du désert, photographiés grâce aux dispositifs installés par la Sky Island Alliance sur les terres de Cuenca, figurent lynx roux, pumas, ratons laveurs, rats, pécaris, mouffettes, coyotes et renards gris.
La National Geographic Society, association à but non lucratif engagée pour mettre en lumière et protéger les merveilles de
notre monde, a financé le travail des Explorateurs National Geographic Jaime Rojo et Ganesh Marín présentés dans ce reportage.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise. S'abonner au magazine