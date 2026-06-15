Comment le mur qui sépare le Mexique et les États-Unis fragmente l’habitat de la faune sauvage

Pour comprendre pourquoi les Madrean Sky Islands méritent leur surnom, mieux vaut adopter la vue aiguisée du faucon. Une vaste étendue désertique parsemée de plus de cinquante petites chaînes de montagnes escarpées – un archipel de verdure de part et d’autre de la frontière – s’étend à travers l’Arizona, le Nouveau-Mexique et les États mexicains de Sonora et de Chihuahua.

Ces oasis en altitude font de la région des Sky Islands l’une des plus riches en biodiversité au monde, un lieu où un mammifère véloce peut traverser cinq écosystèmes diérents en une journée, du maquis désertique poussiéreux aux forêts luxuriantes de pins et de sapins. Depuis des millénaires, toutes sortes de créatures sauvages – pécaris et antilocapres, coyotes et ocelots, ours noirs et jaguars – parcourent ce territoire le long des crêtes et des cours d’eau, formant un réseau de corridors frais et humides où la végétation prospère. Vues d’en haut, ces routes ancestrales, rubans verts sur la terre fauve, sont facilement repérables.