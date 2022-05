Comment les dauphins reconnaissent-ils leurs amis ?

Nous, les humains, nous appuyons sur une série de caractéristiques pour reconnaître nos amis, telles que leur sourire, leur voix ou leur façon de marcher. Les biologistes savent depuis des dizaines d’années que les dauphins forment des amitiés étroites et qu’ils identifient leurs amis grâce à leurs sifflements uniques. Aujourd’hui, une nouvelle étude surprenante suggère que les grands dauphins Tursiops utilisent leur sens du goût pour distinguer l’urine de leurs amis de celle des individus inconnus.

Le responsable de l’étude, Jason Bruck, biologiste marin à l’université d’État de Stephen F. à Austin, au Texas, ne cherchait pas à savoir si ces cétacés pouvaient s’identifier les uns aux autres par leur urine. Son objectif initial était de vérifier si les dauphins utilisaient leurs sifflements caractéristiques de la même manière que les humains se fient aux noms. Mais pour ce faire, il lui fallait découvrir une deuxième méthode qu’utilisent les dauphins pour s’identifier les uns les autres.

Pour savoir s’ils pouvaient associer un sifflement à un dauphin spécifique, Bruck s’est tourné vers une substance surprenante : l’urine. Un scientifique avait déjà observé des dauphins sauvages nageant délibérément dans des panaches d’urine, ce qui a conduit le biologiste à soupçonner qu’ils en tiraient des informations.

« J’ai tenté le coup », explique Bruck, dont l’étude a été publiée dans la revue Science Advances. « Et je ne m’attendais pas à ce que cela fonctionne, pour être honnête. »

Lors d’expériences menées sur des dauphins en captivité, l’équipe a découvert que les dauphins prêtaient davantage attention à l’urine et aux sifflements de leurs amis, ce qui suggère qu’ils connaissaient les animaux qui les émettaient, explique-t-il.

Ces résultats constituent la première preuve solide indiquant qu’un animal identifie les autres membres de son espèce par le goût. Ils montrent également qu’en utilisant au moins deux caractéristiques pour identifier les individus, les dauphins ont une compréhension complexe de leur famille et de leurs amis, un peu comme les humains.

« J’étais sous le choc, tout simplement sous le choc. Mon sourire traversait mon visage », confie Bruck, qui n’arrivait pas à croire que son expérience avait fonctionné.

DES PARTICIPANTS ENTHOUSIASTES

En 2016 et 2017, Bruck et ses collègues ont observé plusieurs grands dauphins dans des établissements destinés à l’interaction avec ces mammifères aux Bermudes et à Hawaï, qui gèrent également un consortium de reproduction pour l’espèce. Dans ces sites de Dolphin Quest, les dauphins vivent dans des lagons alimentés par de l’eau de mer naturelle, ce qui simule leur environnement dans la nature.

La première étape des chercheurs a été de voir si les dauphins pouvaient détecter l’urine dans l’eau de mer. Au fil de l’évolution, les grands dauphins ont perdu leur odorat, mais ont conservé un fort sens du goût.

Les dauphins séparés temporairement des autres ont été placés dans des grands bassins. Les scientifiques y ont ensuite versé de l’eau contenant de la glace, puis ont observé la réaction de chaque individu. Les dauphins curieux qui exploraient l’eau glacée étaient de bons candidats pour l’expérience. Ensuite, l’équipe devait vérifier si les réactions des animaux à l’eau glacée et à l’urine étaient différentes, et de même pour une urine familière et une urine inconnue.

En notant quels dauphins avaient vécu ensemble pendant au moins cinq ans, l’équipe savait quels individus se connaissaient ou non. Les chercheurs ont donc versé des doses d’environ 20 millilitres d’urine de dauphin familier et inconnu dans le bassin, l’une après l’autre, l’ordre étant déterminé au hasard.

Les dauphins ont passé environ trois fois plus de temps à examiner l’urine qu’ils connaissaient que l’urine inconnue, et quelques individus ont analysé la substance familière pendant plus de vingt secondes. Les cétacés ont prêté peu d’attention à l’urine inconnue, ne l’analysant pas plus longtemps que l’eau glacée.