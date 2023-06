Comment savoir si un animal sauvage a vraiment besoin de votre aide ?

Les bébés animaux sont adorables, c’est un fait. Alors, lorsque nous en apercevons un qui nous semble en difficulté, il n'est pas surprenant que notre seul désir soit de l'aider.

« Notre cerveau, comme celui de nombreuses espèces, est conçu pour nous pousser à aider les bébés et à les protéger », explique Jennifer Verdolin, chercheuse en éthologie à l'université de l'Arizona, à Tucson. Cependant, un lapereau qui a l’air abandonné, un faon solitaire dans les bois ou encore un bisonneau qui semble en difficulté dans un parc national n'ont pas forcément besoin d’être aidés par l’Homme.

Récemment, le personnel du parc national de Yellowstone a euthanasié un bison nouveau-né. Un visiteur, Clifford Walters, a tenté d'aider ce dernier en le poussant d'une rivière sur la chaussée voisine. Le jeune animal avait été séparé de sa mère lorsque le troupeau avait traversé la rivière. Mais une fois sur la route, le bisonneau n'a cessé de s'approcher des visiteurs et des voitures. Suite à plusieurs rejets de l’animal de la part du troupeau, le parc a décidé de l'euthanasier.

« Malheureusement, le comportement du bisonneau sur les routes et à proximité des visiteurs était dangereux, les gardes-forestiers ont dû intervenir », a déclaré le parc dans un communiqué de presse. Le comportement de l'homme à l'égard de l’animal a entraîné la mort de ce dernier. On ignore si l'animal et sa famille auraient pu se retrouver. Hier, Clifford Walters a plaidé coupable pour le délit de perturbation intentionnelle de la faune sauvage et a été condamné à payer une amende de 500 dollars (466 euros), en plus d’un versement du même montant à un fonds de protection du parc national de Yellowstone.

Il est difficile de reconnaître quand un animal est vraiment en difficulté et de savoir comment lui venir en aide de la bonne manière, même pour les amoureux de la nature pleins de bonnes intentions. Afin de mieux appréhender ces situations, National Geographic a demandé à Jennifer Verdolin et à d'autres experts quelques conseils sur la façon d'interagir avec ces juvéniles, que vous soyez dans une région sauvage reculée ou dans votre jardin.

OBSERVER À DISTANCE

Si une personne s'approche d'un bébé animal, celui-ci risque de s'enfuir et de rendre la situation plus difficile et stressante pour le parent qui tente de retrouver son petit, explique Jennifer Verdolin. Au lieu de cela, lorsque vous en apercevez un, votre instinct devrait vous pousser à vous saisir d’une paire de jumelles.

Les lapereaux et faons, par exemple, sont souvent laissés seuls pendant de longues périodes, cachés dans les hautes herbes ou les buissons, pendant qu'un de leurs parents part à la recherche de nourriture, explique David Mizejewski, naturaliste au sein de la National Wildlife Federation et spécialiste de la faune sauvage pour National Geographic Wild. Ces parents laissent probablement leur progéniture seule afin de limiter l’agitation qui pourrait attirer l'attention des prédateurs. Parfois, les bébés sont également fragiles et mieux vaut ne pas augmenter leur stress en les manipulant inutilement, ajoute-t-il.

D’ordinaire, les reptiles sont autonomes dès la naissance, ils n'ont généralement pas besoin de notre aide, poursuit David Mizejewski. D'une manière générale, il faut laisser de l'espace aux animaux sauvages. De nombreux parcs recommandent aux visiteurs de se tenir à plus de 20 mètres des animaux et beaucoup plus lorsqu’il s'agit d'un prédateur comme un lion ou un ours. Le National Park Service rappelle que si vous êtes assez près pour prendre un selfie, c’est que vous êtes trop près.

Il existe toutefois des exceptions : si vous voyez une tortue traverser la route et que vous pouvez arrêter votre voiture et la circulation en toute sécurité, vous pouvez aider l'animal à atteindre sa destination, explique David Mizejewski. Il faut ensuite se laver immédiatement les mains pour éviter de contracter la salmonelle, ajoute Jennifer Verdolin.

VÉRIFIER SI L'ANIMAL EST BLESSÉ ET DEPUIS COMBIEN DE TEMPS IL EST SEUL

Lorsqu'un animal semble blessé, ce qu’il y a à faire de mieux est d'appeler le service local régissant la chasse et la pêche, un vétérinaire ou une personne agréée chargée de la réhabilitation de la faune sauvage pour connaître la marche à suivre.

Si l'animal n'est manifestement pas blessé, il vous sera probablement conseillé d'attendre un jour afin de vérifier si un parent revient, explique Jennifer Verdolin.

N'essayez jamais de tuer un animal blessé, prévient-elle. Vous risquez de ne pas pouvoir le faire de manière humaine, ainsi que d'enfreindre la loi.

LES MÈRES REJETTENT-ELLES LEURS BÉBÉS APRÈS UN CONTACT HUMAIN ?

Selon un mythe très répandu, manipuler un bébé animal, en particulier un oiseau, pourrait causer un rejet de la part de sa mère.

Jennifer Verdolin et David Mizejewski ne connaissent aucune espèce animale qui serait rejetée par les siens uniquement à cause d’un contact avec un humain.

Lorsque des animaux abandonnent un petit, cela peut être à cause de la durée d’éloignement du groupe et d'autres facteurs de stress, tels que la disponibilité de la nourriture. « Si la mère est très stressée pour une raison ou une autre et que vous vous approchez du bébé, il se peut qu'elle s'en aille », explique David Mizejewski.

QUAND INTERVENIR ?

Outre le fait d'aider une tortue à traverser la route, il existe d'autres situations dans lesquelles les humains peuvent aider les animaux sauvages de manière appropriée. Par exemple, si vous faites tomber accidentellement le nid d'un oiseau d'un arbre ou si vous assistez à la chute d'un oisillon, vous pouvez généralement le remettre doucement dans son nid.

Selon le Cornell Lab of Ornithology, les parents oiseaux ne reconnaissent pas leurs petits à l'odeur, l'odeur humaine ne devrait donc pas poser de problème. Les oiseaux ne doivent cependant être remis dans leur nid que s'il s'agit d'oisillons, c'est-à-dire de très jeunes animaux au plumage clairsemé qui ne sont pas encore capables de marcher, de se retourner ou de s'agripper fermement à votre doigt.

Selon le laboratoire, les oisillons, duveteux et capables de s'agripper à une brindille ou au doigt d'une personne, doivent toujours être laissés là où ils se trouvent. Leurs parents ne sont peut-être pas visibles mais sont probablement à proximité, en train de regarder leur bébé apprendre à voler ou de s'occuper de leurs autres petits.

Il arrive que des animaux blessés meurent tout simplement ou deviennent la nourriture d'un animal qui essaie de nourrir sa propre famille, concède Jennifer Verdolin. Le fait qu'un animal soit la proie d'un autre fait partie de la nature, même si c'est une chose difficile à regarder.