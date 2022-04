Comment tuer des animaux sauvages est devenu un jeu aux États-Unis

À l’échelle de l’histoire des États-Unis, les coyotes sont arrivés plutôt récemment à l’est du pays. Au début du 19e siècle, les explorateurs Meriwether Lewis et William Clark n’ont rencontré des coyotes qu’à l’ouest du Mississippi, où ils ont décrit un « loup de prairie » de la taille d’un renard gris, avec une queue touffue et une tête et des oreilles semblables à celles d’un loup. Depuis, les coyotes se sont progressivement déplacés vers l’est pour remplir le vide laissé par les loups et pumas, qui sont en voie de disparition. Aujourd’hui, les coyotes de l’Est, plus grands que leurs ancêtres de l’Ouest car ils se sont croisés avec des loups et des chiens domestiques, ont moins peur des humains. Ils prospèrent même dans certaines des plus grandes villes et banlieues du pays, dont New York et Chicago.

Il est possible que les compétitions de coyotes aient commencé avec l’idée que leur extermination allait aider les agriculteurs et les éleveurs, mais les défenseurs de la faune sauvage affirment qu’il existe des moyens bien moins cruels de protéger le bétail. De plus, selon eux, l’utilisation d’équipements de chasse avancés, notamment la vision nocturne et les armes à feu à haut calibre, a transformé ces événements d’abattage en massacres gratuits.

« Les compétitions d’abattage d’animaux sauvages ne servent aucun objectif légitime », déclare Kitty Block, présidente et directrice générale de la Humane Society of the United States. « Les coyotes, les renards et les lynx roux, qui sont des animaux essentiels à la bonne santé de notre écosystème, ont longtemps été persécutés en raison d’idées préconçues qui servent d’excuse pour les tuer à des fins de divertissement et de vantardise. Cela ne peut être autorisé dans une société civilisée dans laquelle nos animaux sauvages jouent un rôle essentiel pour l’environnement. »

UNE ACTIVITÉ DE POIDS

En raison d’une tempête de glace suivie d’une journée entière de pluie, le lancement de la chasse de cette année se fait plus doucement dans le comté de Sullivan par rapport à l’édition précédente, en février 2020, au cours de laquelle les participants ont tué un nombre record de 118 coyotes. L’événement débute officiellement le vendredi à minuit, et dès le samedi midi, le rythme s’accélère. Des chasseurs en camionnettes arrivent avec des carcasses de coyotes enveloppées dans du plastique et fourrées dans des glacières isolées pour éviter qu’elles ne gèlent sous les températures négatives à l’extérieur. Une file de coyotes morts, langues traînantes, fourrure tachée de sang, est étalée sur le sol au poste de pesée situé derrière la caserne de pompiers, où l’odeur putride flotte sur le parking.

John Van Etten, le président de la fédération sportive, vêtu d’une casquette de baseball de camouflage, d’une salopette, d’une chemise en flanelle et de bottes en caoutchouc, s’occupe de la pesée. Il pique les coyotes dans l’intestin avec un thermomètre à viande afin d’enregistrer leur température, puis attache des chaînes aux pattes des animaux et les accroche sur une balance. Lorsqu’ils sont suspendus, tournoyant dans le vide, leur sang coule sur la neige. Une fois le poids enregistré, Van Etten coupe l’ongle d’une patte arrière de l’animal pour s’assurer que personne ne puisse inscrire deux fois le même coyote. « Ce que les gens sont prêts à faire quand de l’argent est en jeu… », s’attriste-t-il.