Pourquoi les paresseux risquent-ils leur vie pour aider les papillons de nuit ?

Pendant des siècles, chaque fois que l'Homme a posé les yeux sur un paresseux pour la première fois, il n'a pu s'empêcher de le tourner en ridicule. En 1526, le conquistador espagnol Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés écrivait des paresseux qu'il avait aperçus sous les tropiques des Amériques qu'ils étaient « laids », « inutiles » et « l'animal le plus stupide au monde ». En 1749, le naturaliste français Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, les qualifia de « forme la plus basse de l'existence » en affirmant « qu'un seul défaut de plus aurait suffi à rendre leur vie impossible ».

Que de mots cruels pour une créature qui habite cette planète depuis au moins 50 millions d'années.

Oui, les paresseux n'entendent pas très bien, ils ne voient pas très loin non plus et ils sont lents. L'espèce détient même le titre de mammifère le plus lent de la planète, mais cette léthargie est une stratégie qui vise à économiser de l'énergie. Malgré cette incapacité à distancer ses prédateurs, le paresseux a trouvé la formule qui lui convient.