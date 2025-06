Les animaux aussi font des crises d’ado

Voilà l’anecdote qui a mis Barbara Natterson-Horowitz et Kathryn Bowers, respectivement professeure de biologie de l’évolution à Harvard et journaliste scientifique, autrices de L’âge sauvage (éd. Markus Heller), sur la piste de l’adolescence des animaux. Comme nous, de nombreuses espèces traversent de grands bouleversements hormonaux, physiques et psychiques entre l’enfance et l’âge adulte, sur des périodes plus ou moins longues. « L’adolescence peut durer de quelques jours pour une mouche drosophile à cinquante années pour un requin du Groenland (ce poisson peut vivre quatre cents ans et atteint sa puberté vers cent cinquante ans). Elle commence avec les transformations physiques de la puberté et s’achève quand l’individu a acquis les compétences indispensables à sa survie : se nourrir et trouver des endroits sûrs pour se reposer, s’intégrer dans une dynamique de groupe, apprendre à faire la cour et à communiquer avec ses partenaires... le tout sans ses parents » énumère Barbara Natterson-Horowitz.