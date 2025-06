Les baleines à bosses aident leurs congénères pris dans des filets de pêche

Il y a deux ans de cela, en approchant deux baleines, Rachel Cartwright et son équipe de recherche ont remarqué un comportement intéressant. Alors que la plus jeune baleine était coincée dans une ligne de pêche, l’adulte a commencé à frapper l’eau de sa nageoire caudale de façon répétée.

En fin de compte, la plus jeune a compris ce que l’adulte faisait et a commencé à l’imiter. C’était comme si l’adulte montrait à la juvénile la marche à suivre. Et, petit à petit, la ligne de pêche dans laquelle elle était enchevêtrée a commencé à se défaire. « Les assistants de recherche l’ont surnommée Taylor, en hommage à l’interprète de “Shake if Off” », plaisante Rachel Cartwirght, éthologue de l’université publique de Californie, Chanel Islands à Camarillo.

Dans une nouvelle étude, elle et une équipe spécialisée dans l’échouage de cétacés, ont documenté les « baleines compagnons » et comment elles venaient en aide aux baleines à bosse prises dans des filets de pêche.

À une autre occasion, Rachel Cartwright étudiait la reproduction des baleines à bosse lorsque son équipe est tombée sur une baleine de deux ans prise au piège. Un adulte nageait lentement à côté, posant doucement sa nageoire pectorale sur la sienne, ou s’allongeant avec elle, rostre contre rostre, à la surface. À un moment, il semblait la protéger des requins tigre. « Il nageait en-dessous et les repoussait avec sa caudale », décrit-elle.

La deuxième baleine nageait sous l’eau, poussant la jeune femelle à la surface. « Il était clair qu’il ne tentait pas de s’accoupler avec elle », explique Rachel Cartwright. Les mâles se positionnent au-dessus lors de l’accouplement.

« J’ai trouvé cette situation vraiment intéressante car elle n’a rien à voir avec les baleines », ajoute la scientifique.

À la suggestion de l’expert en enchevêtrement de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA, en anglais : National Oceanic and Atmospheric Administration) et co-auteur de l’étude, Ed Lyman, l’équipe a fait appel aux réseaux d’échouage d’Alaska et d’Hawaï pour en apprendre plus sur la fréquence de ce comportement. En consultant les données, « nous avons réalisé que ce comportement est beaucoup plus commun que ce que nous pensions », explique Rachel Cartwright.

Sur les 414 cas d’enchevêtrements enregistrés entre 2001 et 2023, 54 à Hawaï et 260 en Alaska, les baleines « compagnons » ont apporté leur aide à 62 reprises.

Olaf Meynecke, étudiant-chercheur au sein de l’université Griffith, en Australie, qui n’a pas pris part à l’étude, a également observé ce comportement dans l’océan Pacifique Sud. Son équipe tentait de débarrasser une jeune baleine d’une bouée emmêlée autour de ses nageoires. Deux autres baleines étaient toutes proches.