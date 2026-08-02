Pour la première fois, des scientifiques ont filmé de près la naissance d’un cachalot

En regardant dans l'eau, Shane Gero a remarqué que les cachalots agissaient de manière étrange. Habituellement, les onze membres de l'Unité A se dispersaient pour chercher de la nourriture mais, ce matin-là, ils étaient regroupés, tous tournés vers une femelle nommée Rounder. Les scientifiques ont vu Rounder laisser échapper un jet de sang. Lorsqu'elle a commencé à faire sortir le bout d'une petite queue enroulée, ils ont compris qu'ils assistaient à une scène extraordinaire.

Au cours des cinq heures et demie qui ont suivi, pendant et après la mise bas, l'équipe du Projet CETI a utilisé un hydrophone et deux drones aériens afin d'enregistrer l'activité des onze membres de l'Unité A. Ces données offrent un aperçu sans précédent d'un événement crucial dont l'analyse marque la dernière avancée majeure du Projet CETI, dont les recherches ont déjà révolutionné notre compréhension du mode de vie et de communication des cachalots. À terme, l'équipe espère que son travail encouragera un mouvement de plus grande ampleur visant à protéger les espèces.

Pour un mammifère, mettre bas sous l'eau est une entreprise dangereuse. Les veaux nouveau-nés naissent la queue la première afin de ne pas se noyer en sortant. Ils ne peuvent pas nager immédiatement après leur naissance et doivent donc être hissés à la surface pour prendre leur premier souffle. Dès que Rounder a mis bas, les membres de la famille de l'Unité A se sont rassemblés pour hisser ensemble le veau à la surface afin que celui-ci puisse respirer. Pendant les trois heures qui ont suivi, ils se sont relayés pour tenir le nouveau-né. Pendant la mise bas, ils ont également tenu à distance d'autres animaux : un banc de dauphins pilotes (Globicephala) curieux et un grand groupe de dauphins de Fraser (Lagenodelphis hosei). Les dauphins pilotes peuvent se montrer agressifs envers les cachalots et les adultes de l'Unité A ont œuvré pour protéger le nouveau-né des intrus jusqu'à ce qu'ils partent. Finalement, au fil de l'après-midi, les membres de l'Unité A ont dérivé afin de reprendre leur recherche de nourriture, laissant la mère et son petit ensemble.

Plus tard, afin de démêler les rôles joués par chacun des cachalots avant, pendant et après la mise bas, les membres du Projet CETI ont intégré les images de l'événement filmées par drone dans un programme d'apprentissage automatique. Le modèle a identifié et analysé des schémas dans un ensemble de données, y compris l'orientation de corps des cachalots dans l'eau, la fréquence à laquelle chaque cachalot interagissait avec les autres et le degré de coordination de leurs mouvements. Si le logiciel a pu distinguer les mouvements de chaque animal sur les images montrant les onze cachalots s'agitant et éclaboussant de l'eau ensemble, l'identification de chaque cachalot Rounder, Lady Oracle ou encore Fruit Salad a nécessité des annotations manuelles de Shane Gero. « Nous avons eu besoin de toute une équipe de scientifiques pour donner un sens à cet événement » explique David Gruber.

L'analyse des nombreuses données vidéo effectuée par l'équipe, publiée en mars 2026 dans la revue Science, a révélé un ensemble d'interactions étonnamment complexes. L'équipe d'analyse des réseaux du Projet CETI, dirigée par le mathématicien Giovanni Petri, a pu déterminer à quelle fréquence des cachalots n'ayant aucun lien génétique avec le veau participaient à sa protection et à celle de Rounder. Il s'avère que cela arrive assez souvent. Mesurer l'orientation des cachalots a permis aux chercheurs d'identifier un transfert de l'attention du groupe de la mère au nouveau-né après la mise bas, ce qui suggère une capacité de répondre aux besoins immédiats lorsqu'ils se présentent.

De plus, l'équipe a découvert que la position sociale des cachalots au sein du groupe pourrait déterminer leur rôle lors de la mise bas et des soins post-naissance. Habituellement, lorsqu'un cachalot mâle atteint l'âge adulte, il quitte sa famille et s'aventure dans l'océan comme un nomade solitaire. Allan, un jeune mâle, a passé du temps seul au cours des mois précédant la naissance. Ce jour-là, il est resté avec le groupe et a même essayé d'approcher le veau après sa naissance mais les femelles les plus âgées du groupe l'ont repoussé et relégué dans la périphérie du groupe. Les femelles les plus proches de Rounder sont restées auprès d'elle et de son petit.