Les macaques japonais, ces singes des neiges si expressifs

Les macaques japonais vivent plus au nord que tout autre primate non humain. En 2007, lorsque j'ai visité pour la première fois Jigokudani Yaen-koen, appelé « le parc aux singes de Jigokudani », j'ai été frappé de voir à quel point ils nous étaient semblables. Il est facile de s'identifier à leurs expressions et à leurs comportements. En réalité, ils ressemblent beaucoup à ce que je vois lorsque je me regarde dans un miroir ou que je regarde mes filles.