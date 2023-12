Une bonobo, séparée de sa sœur il y a 26 ans, se souvient encore d'elle

À l'état sauvage, les femelles bonobos, une fois adultes, quittent les groupes dans lesquels elles ont grandi et partent fonder leur propre famille dans des communautés voisines. Il était donc naturel pour Louise de s’en aller et peut-être de ne jamais revoir ceux avec qui elle avait passé son enfance.

Selon une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, il s'agit de la mémoire sociale non-humaine la plus durable jamais documentée. Le record précédent revenait aux dauphins à gros nez (tursiops), dont on a constaté qu'ils reconnaissaient encore les vocalisations sonores de leurs congénères après 20 ans.