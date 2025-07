Cette cigale ne sort de terre qu’une fois tous les treize ou dix-sept ans

« Lou soleu me fai canta » (« Le soleil me fait chanter »), écrivait Frédéric Mistral, grande figure de la littérature provençale, pour célébrer l’attachement de la cigale à la culture du Midi et souligner sa place essentielle dans l’univers sonore de la région. Pourtant, bien qu’associée dans notre imaginaire aux étés du sud de la France, la cigale est un insecte présent dans de nombreuses régions du monde, notamment aux États-Unis, où certaines espèces possèdent un cycle de vie remarquable, à la fois long et parfaitement synchronisé.

Reconnaissables à leurs yeux rouge vif et à leurs ailes orangées, les cigales périodiques de l’est américain, du genre Magicicada (famille des Cicadidae), émergent du sol par millions après avoir passé treize ou dix-sept ans sous terre à l’état larvaire. Parmi les quinze cohortes de cigales périodiques identifiées à travers les États-Unis, une seule émerge chaque année au printemps.

Pourtant, en 2024, un événement exceptionnel a eu lieu : deux groupes distincts, l’un de treize ans, l’autre de dix-sept ans, sont sortis de terre en même temps. Ce chevauchement rare, qui ne se produit qu’une fois tous les deux cent vingt et un ans, a entraîné l’apparition simultanée de milliards de cigales.

Sur les 3 400 espèces de cigales recensées dans le monde, seules sept sont dites « périodiques ». Absentes en France, ces espèces totalement inoffensives pour l’Homme ne se rencontrent que dans une douzaine d’États de l’est américain. Leur cycle de vie leur permet d’échapper à la pression des prédateurs comme les oiseaux, les rongeurs ou les lézards : au moment de l’émergence, elles sont si nombreuses que, malgré la prédation, une grande partie d’entre elles survit.

UN CYCLE DE VIE UNIQUE

Stéphane Puissant, attaché principal de conservation au Muséum d’Histoire naturelle de Dijon, explique qu’il existe « deux groupes d’espèces : un groupe qui émerge tous les treize ans », composé de trois espèces, « et un autre qui émerge tous les dix-sept ans », qui en compte douze. La sortie de terre simultanée de deux cohortes issues de ces groupes différents constitue selon lui « l’un des phénomènes les plus impressionnants en termes de densité, de quantité d’individus », même s’il précise que « ce que l’on voit ne représente qu’une infime partie de ce qu’il y a dans le sol ».

Ce mouvement massif de population, comparable aux migrations verticales du zooplancton dans les océans, « fait partie des plus grands événements [naturels] de la planète, à voir une fois dans sa vie ». L’apparition de ce phénomène obéit à une logique mathématique précise et ne survient que tous les deux cent vingt et un ans. Le spécialiste rappelle toutefois que chaque année, une unique cohorte de cigales sort de terre : un événement moins impressionnant, mais qui concerne tout de même des millions d’individus.

« Les espèces qui apparaissent tous les dix-sept ans sont réparties dans le nord des États-Unis et jusqu’au Canada, [tandis que] celles qui émergent tous les treize ans [se trouvent] plutôt dans la moitié sud des États-Unis », affirme Stéphane Puissant. « L’une des principales théories qui expliquent cette périodicité d’apparition des espèces, c’est la présence [passée] de glaciers. […] Une autre théorie [évoque le rôle de certains] parasites, qui auraient sélectionné la période d’apparition de cigales adultes », poursuit le chercheur.

« Les cigales [périodiques] passent la plus grande partie de leur vie dans le sol. Elles sont donc endogées », explique le scientifique. C’est là, dans l’obscurité du sous-sol, « qu’elles vont grandir, avant de se transformer pour arriver au stade de jeunes nymphoïdes ». Cette étape précède leur émergence : les jeunes cigales « sortent du sol, s’accrochent à un support, pour se transformer et donner l’imago », c’est-à-dire « l’adulte sexuellement mûr, apte à se reproduire ».