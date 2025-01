Au Japon, des macaques tentent de s'accoupler... avec des cerfs

UNE FORME DE MUTUALISME ?

Au-delà de ces comportements sexuels étonnants, les cerfs sika et les macaques entretiennent une relation inter-espèce intéressante.

Les cerfs suivent les déplacements des singes, mangent la nourriture qu’ils laissent tomber des arbres et grignotent leurs excréments, et les macaques, quant à eux, se nourrissent des tiques et autres parasites qui se cachent dans le pelage des cerfs.

Ce type d’échange de bons procédés entre deux espèces est connu des scientifiques sous le nom de mutualisme. Selon Judith Bronstein, écologiste évolutionniste à l’Université de l’Arizona, qui n’était pas impliquée dans la rédaction du nouvel article, mais qui étudie ce phénomène, tout indique que le comportement des cerfs et des macaques en matière de recherche de nourriture relève du mutualisme. Les tentatives d’accouplement, cependant, semblent être liées à tout autre chose.

« Selon moi, les cerfs sont extrêmement tolérants envers les macaques sur le plan social, parce qu’ils les débarrassent de leurs parasites », suggère Bronstein.

Si les cerfs ont appris à tolérer ce comportement, il est possible qu’ils aient commencé à en tolérer de nouveaux.

Il arrive par exemple qu’un singe monte sur le dos d’un cerf pour simplement s’y reposer. Dans un autre article publié dans la revue Primates, Sueur et ses coauteurs ont examiné quarante-cinq interactions filmées entre des macaques et des cerfs et ont constaté que, la plupart du temps, les singes se contentaient de s’installer sur les cervidés. Pour cette raison, mais aussi car nous savons déjà que les macaques aiment se blottir les uns contre les autres pour se réchauffer lorsqu’il fait froid, l’équipe a suggéré que l’une des espèces, voire les deux, pourrait tout simplement apprécier la chaleur amenée par ce contact corporel.

« Il est probable que les deux parties en tirent de multiples avantages », suppose Bronstein. « Les cerfs ne s’enfuient pas lorsque les macaques sont dans les parages, donc il est clair qu’ils profitent d’un échange de protection et de nourriture. »

D’autres explications potentielles à ce comportement ont été étudiées. Parmi elles, Sueur et ses collègues ont exclu l’idée selon laquelle les macaques utiliseraient les cerfs pour se déplacer. En effet, même s’il arrive que les cerfs se déplacent lorsque des macaques sont assis sur leur dos, la durée et la distance de ce déplacement n’étaient pas significatives du point de vue statistique.

En revanche, l’équipe n’a pas pu exclure l’une des hypothèses les plus étranges, selon laquelle les biches récupéreraient des nutriments en ingérant le sperme laissé par les macaques mâles. Bronstein est toutefois sceptique.

« Je pense que c’est simplement agaçant. Elles ont quelque chose sur le dos, et elle le retire. Pour moi, il ne faut pas y chercher de sens particulier. »

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CO-CULTURE ?

Si toutes ces interactions entre les deux espèces sont intéressantes d’un point de vue scientifique, elles demeurent rares et difficiles à observer, c’est pourquoi il est particulièrement difficile d’essayer de les expliquer.

« La dernière fois que je suis allé à Yakushima, j’y ai passé cinq jours, et je n’ai pu observer ce comportement que pendant deux secondes », confie Sueur.

Pourtant, le fait que ce comportement concerne à la fois les mâles et les femelles, mais aussi qu’il ait été observé dans deux régions distinctes suggère que les macaques et les cerfs sika sont peut-être en train de développer ce que les chercheurs appellent une « co-culture », un concept proposé par Sueur et son coauteur Michale Huffman en septembre 2024 dans la revue Trends in Ecology & Evolution.

Chez les animaux, le mot « culture » est utilisé pour décrire les comportements qui émergent dans une ou plusieurs populations, mais pas dans toutes. Par exemple, tandis que certaines populations de chimpanzés pêchent les termites à l’aide de bâtons, d’autres ont appris à casser des noix avec des pierres. De même, les chants des baleines à bosse diffèrent selon les populations dans lesquelles elles évoluent. On parle de « co-culture » lorsque deux espèces développent simultanément un ensemble de comportements d’interaction, précise Sueur.

« Dans d’autres régions, vous n’observerez aucune interaction entre les cerfs et les macaques », explique-t-il.

L’idée de la co-culture est « vraiment très intéressante », selon Bronstein. Cependant, l’hypothèse selon laquelle le comportement sexuel des macaques avec les cerfs sika se diffuserait par le biais de la transmission sociale ne pourra pas être confirmée tant que les scientifiques ne trouveront pas une solution pour déterminer avec certitude l’identité des macaques.