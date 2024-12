Le glas du serpent à sonnette a-t-il sonné ?

Nous sommes début septembre et la saison sur le terrain de l’herpétologiste touche à sa fin. Depuis plus de vingt ans, ce chercheur de l’université de l’Arizona et ses étudiants capturent des serpents, dont trois espèces de crotales, Crotalus atrox, C. tigris et C. molossus. Ils en ont trouvé plus de 7 000 jusqu’à présent sur les chemins pour voiturettes du terrain de golf de Stone Canyon, à Oro Valley, juste au nord de Tucson, et sur les voies privées des somptueuses demeures qui l’entourent.