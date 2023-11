L'Australie au chevet du bilby, marsupial aux faux airs de lapin de Pâques

Le « lapin de Pâques » australien, un marsupial fouisseur aux oreilles de lapin, est encore plus essentiel à son écosystème que nous le pensions.

Le grand bandicoot lapin (Macrotis lagotis), également connu sous le nom de bilby, est une créature vivant dans le désert qui occupait autrefois plus de 80 % du continent.

Mais après des décennies de déclin, dû en grande partie à la perte d'habitat et à la prédation des chats, des renards et d'autres espèces introduites, les bilbys n'existent plus que dans une poignée de régions reculées d'Australie occidentale, du Queensland et du Territoire du Nord. L'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et le gouvernement australien considèrent que cet animal est menacé d'extinction.

Des groupes de protection de la nature australiens, comme la Foundation for Rabbit-Free Australia et le Save the Bilby Fund, ont tenté de sensibiliser le grand public à la protection de l'espèce en présentant le bilby comme une alternative locale au lapin de Pâques.

Bien que la campagne de sensibilisation ait connu un certain succès, notamment par la production en masse de bilbys de Pâques en chocolat, les défenseurs de l'environnement estiment que l'heure est à l'action, comme le souligne Stuart Dawson, zoologiste et chercheur associé à l'université Murdoch, en Australie occidentale, et auteur principal d'une étude sur les bilbys.