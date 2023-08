Pour les manchots empereurs, le temps est compté

La banquise est essentielle à la survie des manchots empereurs. Ces oiseaux emblématiques, qui n’existent qu’en Antarctique, se reproduisent, pondent leurs œufs et élèvent leurs petits sur la banquise côtière. Chaque année, ils arrivent sur leurs sites de reproduction à la fin du mois de mars et y pondent leurs œufs en mai et en juin. Ces derniers éclosent au bout de soixante-cinq jours, en plein milieu du rude hiver du continent, et les nouveau-nés restent sur la glace, loin de l’eau. Ce n’est que pendant les mois d’été, en décembre et janvier, que leur duvet gris-argenté est remplacé par de nouvelles plumes imperméables et qu’ils peuvent enfin prendre le large.