Cette espèce de perroquets peut-elle survivre sans l'homme ?

Selon elle, avec autant de nids de kākāpōs, ce niveau de surveillance est désormais impossible. Cette année a été exceptionnelle pour la reproduction des kākāpōs, un cycle qui a lieu tous les deux à quatre ans lorsqu'il y a une abondance de fruits sur les arbres rimu, et cette saison a été la plus prolifique jamais enregistrée. L'équipe a recensé cent cinquante œufs fécondés et, en juin, quatre-vingt-douze oisillons étaient encore en vie.

Selon les écologistes, c'est grâce à cette gestion sur le terrain que les kākāpōs ont connu ce rétablissement remarquable. Andrew Digby reconnaît toutefois que l'ampleur de l'intervention est allée un peu trop loin. « [Les efforts de] conservation des kākāpōs sont ridiculement intensifs », affirme-t-il. « C'est l'une des espèces sauvages les plus intensément surveillées au monde ».

Tous les kākāpōs portent une espèce de petit sac à dos qui transmet leur localisation, ce qui permet à l'équipe d'intervenir dès le moindre signe de maladie et d'enregistrer les tentatives de reproduction. Si l'accouplement ne dure que quelques secondes chez la plupart des oiseaux, il peut durer jusqu'à une heure chez le kākāpō et les scientifiques ont configuré le système afin qu'il détecte un certain schéma de « mouvements circulaires ». Lorsque les chercheurs ont réalisé que le poids d'une femelle kākāpō permettait de prédire ses succès de reproduction et de déterminer le sexe de ses petits, ils ont mis au point des stations d'alimentation et de pesée afin de maintenir chaque future mère au-delà de son poids de forme. L'insémination artificielle, pour laquelle le sperme est parfois acheminé par drone afin de garantir une fécondité optimale, est désormais courant. De nombreux œufs sont incubés dans le confort des cabanes des gardes forestiers puis remplacés par des œufs factices juste avant l'éclosion, et les oisillons nés de femelles inexpérimentées sont souvent élevés par des mères plus chevronnées.

Selon Andrew Digby, ce niveau d'intervention ne peut pas suivre le rythme de la croissance de la population, qui a plus que doublé au cours des dix dernières années, et ce sans compter les oisillons nés cette année. Malgré l'augmentation fulgurante du nombre de kākāpōs, les effectifs affectés à leur conservation sont restés inchangés. Le financement du gouvernement a atteint un plateau puis a diminué ; ainsi, le budget de fonctionnement de l'équipe de conservation dépend désormais d'une société de financement privée et des dons de la population.

D'un point de vue philosophique, l'équipe tient à prendre du recul pour aider à restaurer le mauri, ou la force vitale, de ces oiseaux. Les membres de la tribu des Ngāi Tahu, une tribu māorie, considèrent les kākāpōs comme un taonga (trésor), et agissent comme des kaitiaki (gardiens), de ces oiseaux. « Il y a une dimension spirituelle pour nous », explique Tāne Davis, représentant de sa tribu dans le cadre du programme de conservation des kākāpōs depuis deux décennies. « Il est de notre responsabilité de préserver cette source de vie, d'éviter qu'elle ne s'éteigne » mais aussi de préserver son « caractère sauvage ».

Les kākāpōs méritent « simplement d'être libres... sans que les humains n'interviennent et ne les manipulent sans cesse », affirme Deidre Vercoe.

Seulement, ce qui était prévu comme un retrait progressif et à long terme de l'aide humaine pourrait bien devoir se transformer en un retrait plus rapide. C'est la question de l'espace qui précipite les choses. En effet, les trois îles exemptes de prédateurs qui abritent les kākāpōs avaient déjà atteint leur capacité maximale avant cette saison de reproduction et « ce n'est pas comme si on pouvait faire apparaître l'un de ces sites par magie », souffle Deidre Vercoe, plaisantant sur le fait que l'on ne peut pas créer une autre île d'un coup de baguette magique.

L'équipe doit déterminer à quel point ses kākāpōs sont prêts à vivre à l'état sauvage avant que ces oiseaux menacés ne soient réintroduits dans une plus grande partie de leur habitat naturel.

IL NE FAUT PAS CRIER VICTOIRE TROP VITE...

Au cours de ce cycle de reproduction, l'équipe a mené une expérience afin de savoir comment les oiseaux s'en sortaient avec moins d'interventions humaines. « Cela implique de prendre des risques plus importants, de ne pas être là pour s'assurer que chaque oisillon s'en sorte », explique Deidre Vercoe.

Chaque oisillon s'est vu attribuer une note (or, argent, bronze ou craie) en fonction de l'importance de ses gènes pour l'espèce. Certains gènes sont surreprésentés en raison de mâles particulièrement motivés comme Blades, un kākāpō qui a engendré vingt-deux oisillons avant d'être relégué dans une zone réservée aux mâles « célibataires ». Il est crucial de préserver d'autres lignées, les descendants des oiseaux les plus réservés sexuellement, pour la résilience de l'espèce.