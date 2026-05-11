La fonte de la banquise menace le refuge des baleines boréales

Du 17e au début du 20e siècle, des milliers de navires ont sillonné les eaux de l'océan Arctique. Ils chassaient les baleines boréales (Balaena mysticetus), poursuivant ces gentils géants à travers les eaux glaciales.

Les baleiniers chassaient les baleines boréales afin de vendre leur graisse, qui servait à éclairer des usines et à lubrifier les machines. Ils vendaient leurs fanons, les brosses rigides qui filtrent la nourriture dans la bouche des baleines, pour rigidifier les corsets. Les baleiniers ont abattu plus de 250 000 animaux entre 1530 et 1914 et ces baleines ont été chassées jusqu'à frôler l'extinction.

Certaines baleines ont néanmoins réussi à trouver des refuges, des endroits suffisamment glacés pour garder les chasseurs à distance. Selon une étude récente, ces refuges ont permis de sauver leurs populations pour l'avenir.

Dans une étude parue dans PNAS, des scientifiques ont reconstitué plus de 700 expéditions de chasse à la baleine entre 1700 et 1900 et ont découvert que les baleines évitaient les chasseurs en se réfugiant, l'été, dans des zones recouvertes de glace que les baleiniers ne pouvaient pas percer.

Plus tard, la chasse commerciale à la baleine boréale a été interdite et ces animaux gigantesques, aussi longs qu'un immeuble de quatre étages et demi, ont été officiellement protégés en 1931. Leurs populations se sont depuis rétablies.

« Les dernières estimations indiquent que la population a presque quadruplé depuis 1978 et qu'elle pourrait avoir atteint, voire dépassé, l'effectif d'avant le début de la chasse commerciale à la baleine », explique Angela Szesciorka, écologiste spécialiste des mammifères marins au Pacific Northwest National Laboratory à Seattle, dans l'État de Washington.

La chasse à la baleine a disparu mais les baleines boréales sont confrontées à de nouvelles menaces. Le changement climatique fait fondre la banquise qui leur servait autrefois de refuge, tandis que de grands navires sillonnent de plus en plus les eaux de l'Arctique. Chacun de ces facteurs menace les longues migrations des baleines qui commencent au printemps. Aujourd'hui, à nouveau à cause de l'Homme, les baleines boréales risquent de se retrouver sans refuge.

OÙ LES BALEINES BORÉALES MIGRENT-ELLES ?

La baleine boréale passe toute sa vie, qui peut dépasser les 200 ans (la plus longue de tous les mammifères), dans les eaux arctiques. Quatre groupes de baleines boréales vivent dans les régions arctiques et subarctiques : les populations des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort, de l'est du Canada et de l'ouest du Groenland, de l'est du Groenland, du Svalbard et de la mer de Barents, et de la mer d'Okhotsk.

Le groupe des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort est de loin le plus important, avec plus de 17 000 baleines. Au printemps, elles migrent en passant par le détroit de Béring entre le Canada et la Russie, se dirigeant vers le nord sur environ 1 500 kilomètres, puis reviennent vers le sud à l'automne.

Le groupe de l'est du Canada et de l'ouest du Groenland compte aujourd'hui environ 11 000 baleines. Comme son nom le suggère, ce groupe parcourt plus de 2 700 kilomètres vers l'extrême nord de l'est du Canada en été, et revient dans l'est du Groenland en automne. Les deux dernières populations ne comptent chacune que quelques centaines de baleines.

Les baleines boréales suivent la banquise, se dirigeant vers le nord à mesure que la glace commence à s'affiner et à craquer. Les baleines suivent les ouvertures dans la glace à la recherche de nourriture.

Lorsque la chasse était à son apogée, certaines baleines ont trouvé refuge en dessous de la banquise épaisse où les baleiniers ne pouvaient pas aller, explique Nicholas Freymueller, biologiste spécialisé en biologie de la conservation à l'université d'Adélaïde en Australie. Ses collègues et lui ont reconstitué les résultats de plus de 700 expéditions de chasse à la baleine, couvrant 72 000 jours de chasse, afin de déterminer exactement où les baleines avaient été tuées.

Selon Nicholas Freymueller, les populations de baleines de l'est du Canada et de la mer du Béring au large des côtes de l'Alaska ont peut-être pu se rétablir car elles disposaient de plus de refuges. Mais le groupe de l'est du Groenland, du Svalbard et de la mer de Barents a été chassé pendant plusieurs siècles de plus que les autres, tandis que les baleines du groupe de la mer d'Okhotsk ne disposaient que de peu de banquise derrière laquelle se cacher lorsque des baleiniers venaient les chasser. Cela pourrait expliquer pourquoi leurs populations restent si peu nombreuses, explique-t-il.