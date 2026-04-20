Un zoo peut-il être éthique ? C’est en tout cas le pari de ces institutions

Ces « populations de secours », issues de la collaboration des zoos dans le monde entier visant à garantir un patrimoine génétique aussi large que possible, jouent un rôle de plus en plus essentiel à une époque marquée par le braconnage endémique, la chasse et la perte d'habitat. Ces trois facteurs ont conduit l'oryx d'Arabie (Oryx leucoryx), peuplant autrefois abondamment la péninsule arabique, à être classé comme éteint à l'état sauvage au début des années 1970. Pourtant, aujourd'hui, grâce à la réussite d'un programme de reproduction en captivité auquel participent des zoos tels que ceux de Phoenix, de San Diego et de Londres, on en compte des milliers à l'état sauvage ou dans des populations gérées. L'espèce a été reclassée comme « vulnérable ».

Le rétablissement de l'oryx d'Arabie est considéré comme un modèle de conservation et de réintroduction assistés par les zoos, au même titre que le condor de Californie (Gymnogyps californianus). En 1982, il ne restait plus à l'état sauvage que vingt-deux de ces géants, dont l'envergure peut atteindre trois mètres, l'empoisonnement au plomb causé par les balles des chasseurs et la collision avec des câbles électriques constituant des menaces majeures. Un programme de reproduction coordonné, impliquant les zoos de San Diego et de Los Angeles, a permis de porter ce chiffre à plusieurs centaines d'individus, aujourd'hui répartis dans des zones telles que les parcs naturels de Zion et du Grand Canyon.

Ces deux études de cas illustrent une vérité désagréable : alors qu'autrefois les enclos protégaient les humains des animaux, ils doivent parfois faire l'inverse de nos jours. « De nombreuses personnes pensent toujours que les zoos sont une mauvaise chose car les animaux ne sont pas dans la nature » explique Samantha Ward, spécialiste en éthique animale à l'Université de Nottingham Trent (NTU). « Mais la vérité c'est que la nature n'est plus cet endroit où les animaux peuvent vagabonder librement, où tout n'est que bonheur et émerveillement ».

Samantha Ward collabore avec des zoos pour améliorer les conditions de bien-être des animaux. Tout d'abord en veillant à ce qu'ils disposent de l'espace, de l'environnement et de la stimulation mentale qui leur sont nécessaires, non pas seulement pour survivre mais pour s'épanouir. Elle participe également à l'élaboration de lois. Une grande partie de l'Europe, en vertu de la Directive de l'UE sur les zoos, et le Royaume-Uni, en vertu de sa loi tout aussi exhaustive sur l'accréditation de licences aux zoos, sont soumis à une régulation stricte régissant l'hébergement et les soins vétérinaires, jusqu'à l'affichage des informations sur les espèces et les menaces auxquelles elles font face dans la nature.

Cependant, les normes des législations nationales sont très variables. C'est pourquoi des normes sont fixées par des organismes d'accréditation tels que la WAZA (association mondiale des zoos et aquariums) ainsi que ses équivalents européens, britanniques et américains : l'EAZA (association européenne des zoos et aquariums), la BIAZA (association britannique et irlandaise des zoos et aquariums) et l'AZA (association américaine des zoos et aquariums). Oui, cela fait beaucoup d'acronymes, reconnaît Samantha Ward. Mais « si vous sortez des sentiers battus, et en particulier dans des zones de l'Asie où le bien-être animal est généralement connu pour être assez médiocre, rechercher l'une de ces accréditations est la meilleure chose à faire ».