Manger cet insecte permettrait de sauver les lémuriens de Madagascar

Les lémuriens sont endémiques de Madagascar, où ils jouent un rôle essentiel dans la dispersion des graines et la pollinisation des végétaux, lesquelles contribuent à la santé des écosystèmes. Mais le vari roux, par exemple, est en danger critique et devient de plus en plus difficile à observer en raison de la chasse et de la réduction de son habitat.

Alors que la chasse aux lémuriens est interdite depuis les années 1960, époque où la nourriture se faisait rare, les habitants de l’île continuent de piéger et de manger les primates, pour une raison bien simple : la consommation de viande de brousse réduirait le taux de mortalité infantile, indique Steve Goodman, spécialiste de Madagascar qui travaille au Chicago Field Museum. Près de la moitié des enfants du pays souffrent de malnutrition chronique selon les chiffres des Nations Unies et, dans cette région de la péninsule de Masoala, près de 90 % des locaux ont déjà mangé du lémurien, selon les études menées par Cortni Borgerson. Les varis roux et les lémurs à front blanc sont les espèces les plus susceptibles de finir dans l’assiette des Malgaches, car ils sont relativement faciles à attraper et leur viande est considérée comme particulièrement savoureuse. Dans les villes du pays, la viande de ces primates est désormais présentée comme une denrée de luxe clandestine, même si sa consommation est moins répandue que dans les zones rurales.

Avec son équipe, Martin Baba, chef de secteur d’un vaste pan du parc national de Masoala, trouve régulièrement des pièges à lémurien dans les bois ; ces derniers consistent en des engins fabriqués à partir de cordes, de ficelles et d’un appât. « C’est très frustrant », confie-t-il, car il est presque impossible d’attraper les coupables dans l’épaisse forêt. Mais « le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de viande ici », ajoute-t-il.

Cortni Borgerson, qui parle couramment malgache et partage son temps entre Madagascar (où elle travaille) et l’université d’État de Montclair, aux États-Unis (où elle enseigne), souhaite protéger les lémuriens de la chasse sans pour autant affamer les communautés de Masoala. Pour y parvenir, elle s’est tournée vers des insectes. Ces derniers sont une source de nourriture à Madagascar depuis au moins 400 ans et une espèce en particulier, le sakondry, pourrait changer la donne pour les primates selon l’exploratrice National Geographic.

Cet étrange insecte étroitement lié à la cigale est doté, comme les licornes, d’une protubérance rose sur le front (son nez) ainsi que d’un arrière-train duveteux ressemblant à un boa. Ce duvet est sans cesse déposé sur les plantes grimpantes environnantes. « Nous n’en sommes pas sûrs, mais nous pensons qu’il s’agit d’un irritant pulmonaire permettant de tenir les prédateurs à distance », précise Cortni Borgenson. Surnommée « l’insecte au goût de bacon » en raison de la saveur de sa chair et de sa teneur en matières grasses, la créature est depuis longtemps considérée comme un mets fin dans la région, mais personne n’en faisait l’élevage. Jusqu’à maintenant.

Par un après-midi de septembre, dans un village jouxtant le parc national de Masoala, la jeune Kalandy, âgée de 14 ans, récolte des sakondry sur des plants de haricots de Lima dans son jardin. C’est Cortni Borgenson qui lui a donné les graines et des conseils pour les entretenir. Kalandy lave les insectes et les cuit rapidement avec du sel avant de nous proposer, à la photographe Nichole Sobecki et moi, d’y goûter. J’en mets un, entier, dans ma bouche. Sa texture onctueuse rappelle celle du bacon, mais aussi du popcorn. « J’ai peut-être trop salé », glousse Kalandy.

C’est en tant qu’aliment anti-gueule de bois (les locaux les consomment lorsqu’ils boivent) que l’exploratrice National Geographic a d’abord découvert ces insectes dont on ne fait qu’une bouchée. La curiosité l’a poussée à les étudier quelques années, avant de lancer, en 2019, une formation à l’élevage des sakondry dans trois communautés du nord-est de Madagascar. Cornit faisait alors du porte-à-porte avec des personnes embauchées dans la région pour distribuer des graines de haricot et apprendre aux habitants à prendre soin des plantes et des insectes qu’elles attirent.