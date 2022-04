COVID-19 : la Chine déploie une armée d'oies pour combattre la propagation du virus

En effet, l’oie pourrait avoir un avantage sur le meilleur ami de l’homme, notamment parce que les oiseaux sont plus sélectifs lorsqu’il s’agit de donner l’alerte, explique Petr Glazov, président du groupe de spécialistes des oies de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

« Les chiens peuvent parfois donner l’alarme juste pour s’amuser ou pour parler ensemble entre chiens. Mais les oies ne le font que si un intrus pénètre dans leur zone spéciale », explique Glazov.

DES OISEAUX AUTORITAIRES

Avant d’enrôler les oies, probablement élevées dans des fermes voisines, le gouvernement chinois a d’abord effectué un essai avec un petit groupe en juin 2021.

Au cours de cette expérience, les oies se sont révélées encore plus sensibles aux étrangers et au bruit que les chiens, a rapporté l’organisme de presse South Country Morning News financé par l’État. Quelques mois plus tard, le gouvernement local a décidé de déployer des oies le long de 300 postes de contrôle frontaliers.

La capacité des oies n’est pas vraiment une surprise pour Lauren Thielen, docteure en médecine vétérinaire qui a travaillé avec des oies domestiques au Texas Avian and Exotics Hospital, près de Dallas.

« Si vous pénétrez sur le territoire d’une oie, elle pourra presque vous charger, elle criaillera et utilisera des tactiques d’intimidation, plutôt que de s’enfuir comme la plupart des oiseaux », nous explique Thielen dans un e-mail.

« J’ai vu cela aussi bien chez les bernaches du Canada sauvages qui protègent leurs petits, que chez les oies de Chine domestiques qui protègent leur environnement. Je les vois toujours comme des oiseaux autoritaires », ajoute-t-elle.

DES SENS TRÈS DÉVELOPPÉS

Une trentaine d’espèces d’oies sauvages vivent sur tous les continents du monde, à l’exception de l’Antarctique. Ces oiseaux, qui nichent principalement au sol, sont dotés d’une excellente vue qui a évolué avec le temps pour repérer les prédateurs qui s’approchent à une certaine distance. Ils peuvent également utiliser et contrôler chaque œil de façon indépendante, ce qui leur offre un champ de vision plus large.

Lorsqu’elles dorment, les oies peuvent également garder un côté de leur cerveau éveillé et l’œil qui lui est relié ouvert afin de détecter les menaces : un phénomène rare connu sous le nom de sommeil unihémisphérique. « Elles ont toujours le contrôle de la situation », explique-t-il.

Les oies sauvages, comme les bernaches nonnettes en Europe du Nord et en Russie, ont généralement recours à des « oies de sécurité » placées en bordure des groupes pour donner l’alerte en cas de menace. Selon Glazov, les oies sont si douées pour détecter le danger que les canards et les grues se nourrissent parfois parmi elles oies par mesure de sécurité.

De plus, les oies de garde sont moins chères : elles s’occupent d’elles-mêmes, se nourrissent d’herbe et ne nécessitent pas de soins vétérinaires.

QU’EN EST-IL DES CHIENS ?

Les chiens ont un avantage sur les oies car ils peuvent être dressés pour jouer de multiples rôles, explique Ambrose Contreras, dresseur canin au sein du 341e escadron d’entraînement de l’armée de l’air américaine, groupe spécialisé dans le dressage des chiens de détection et de patrouille.

« Pourrions-nous dresser une oie ? Probablement, mais ce serait très difficile », explique-t-il. Selon Contreras, en général, les chiens sont aussi plus intimidants : « Je serais moins enclin à essayer de faire quelque chose de mal intentionné en voyant un chien et son maître qu’un type avec une oie ».

Et en ce qui concerne l’odorat, « le système olfactif des chiens est à une échelle qui leur est bien propre », dit-il.

Les chiens de patrouille du 341e escadron doivent être capables de détecter l’odeur d’une personne située à au moins 45 mètres et d’entendre à au moins 30 mètres de distance avant de suivre une formation plus avancée et spécialisée.

Bien que l’oie de garde chargée d’alerter les autorités sur la présence d’intrus à la frontière en 2021 ait été fortement célébrée dans les journaux d’État de Chongzuo, un chien aurait également intercepté un immigrant clandestin en août 2021.

Pour l’instant en tout cas, c’est donc deux points pour l’oie, et un point pour le chien de garde.