Quel animal est le meilleur espion : le chat ou le pigeon ?

En pleine guerre froide, la Central Intelligence Agency (CIA) se retrouvait perpétuellement confrontée à une difficulté en matière d'espionnage : la question de l'accès aux informations. Chaque situation exigeait une solution unique. Alors comment faire entrer un espion dans le sanctuaire sécurisé d’un chef d'État étranger, par exemple, qui n'admettait que ses plus proches confidents et les chats errants qu'il affectionnait ? En y envoyant un chat espion équipé d'un dispositif d'écoute, pardi.

La CIA baptisa l'opération « Acoustic Kitty ». Néanmoins, après cinq ans et 20 millions de dollars de recherche et développement, le projet fut abandonné en 1967, pour des raisons que tout propriétaire de chat aurait pu anticiper : pas facile de convaincre un animal, en particulier un chat, d'aller exactement là où on le lui demande et de rester à portée d'un récepteur radio.

Avant l'ère numérique et la microélectronique, l'espionnage était artisanal et tout était bon à tenter. Tout au long du 20e siècle, « les services de renseignement du monde entier ont pensé aux animaux comme moyen possible de pénétrer clandestinement dans des lieux auxquels un individu n'aurait pas eu accès autrement, et de transporter des messages ou du matériel », explique Robert Wallace, qui a dirigé l'Office of Technical Service de la CIA, la branche responsable des gadgets d'espionnage, dans les années 1990. « Il fallait penser à toutes les alternatives et si l'une d'entre elles semblait viable, persévérer jusqu'à prouver qu’elle ne l’était en fait pas ou qu'un meilleur moyen apparaisse ».

Aussi absurde qu’elle puisse paraître aujourd'hui, l'opération « Acoustic Kitty » était tout à fait sérieuse. Elle faisait, d’ailleurs, partie des nombreuses tentatives de recrutement d'agents secrets animaux pour leurs capacités sensorielles et leur aptitude à se fondre plus ou moins facilement dans la masse. Mais qu'est-ce qui fait d'un animal un bon candidat à l'espionnage ? Et les agents secrets à poils et à plumes ont-ils encore leur rôle à jouer dans l'espionnage moderne ?

LA CURIOSITÉ DU CHAT : UN VILAIN DÉFAUT ?

Acoustic Kitty était un cyborg félin, la combinaison entre un animal domestique sans prétention et la haute technologie. Pour cela, un vétérinaire, au cours d'une intervention chirurgicale mineure, inséra un petit microphone à l'intérieur de l’oreille pointue du chat, un excellent entonnoir naturel pour diriger le son. Le microphone fut ensuite relié à une batterie placée sous sa peau et connectée à une antenne externe tissée dans la longue fourrure du chat.

L'opération elle-même était assez révolutionnaire, explique Wallace. « Les stimulateurs cardiaques n’existaient pas encore, nous ne mettions pas d'électronique dans les mammifères, parce que c'est un environnement très inhospitalier, humide, chaud, mouillé ». Le chat supporta parfaitement l’opération, se souvient-il, même si le chef de projet s’évanouit à la vue du sang. La technologie fonctionna : le chat-micro pouvait capter et transmettre des conversations. Seul bémol : malgré sa formation par la CIA, Acoustic Kitty avait son libre-arbitre et n'était pas très doué pour rester près de ses cibles. Un essai sur le terrain dans un parc public, probablement rempli de distractions comme des pigeons et des écureuils, prouva que l'opération Acoustic Kitty n'allait pas fonctionner.

« On peut se demander à quoi ils pensaient », déclare David Welker, historien de la CIA. « Aucun d’entre eux ne possédait-il de chat ? On ne peut pas forcer un chat à faire quoi que ce soit. Je suis le fier propriétaire d'un chat et j'aurais pu leur dire que cela n'allait pas marcher ».

La curiosité innée des chats pourrait sembler être un bon trait de caractère pour l'espionnage, mais elle est aussi connue pour les tuer. Selon le célèbre récit de Victor Marchetti, ancien officier de la CIA et critique de l'agence, c'est exactement ainsi que l'histoire se termine. Lors de la première mission d'Acoustic Kitty, l’essai qui s’est déroulé dans un parc, le chat espion s'est égaré dans une rue et a été rapidement écrasé par un taxi.

« Cette version de Marchetti est bien plus amusante », déclare Wallace, mais en réalité, le chat a vécu une vie normale une fois que l'équipement d'espionnage lui a été retiré. Ce sont du moins les déclarations officielles de la CIA, selon Welker.

PIGEONS ET ESPIONS : QUI SE RESSEMBLE S'ASSEMBLE