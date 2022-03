Les décodeuses de la Seconde Guerre mondiale

Par un après-midi glacial de novembre 1941, Ann White trouva dans sa boîte aux lettres une étrange lettre d'un professeur d'astronomie qui souhaitait la rencontrer. Ann, qui étudiait l'allemand au Wellesley College dans le Massachusetts, découvrit rapidement que le professeur n'avait que deux questions : « Aimez-vous les mots croisés ? » et « Êtes-vous fiancée ? »

Ces deux mêmes questions furent posées aux femmes dans tous les États-Unis. Si la réponse à la première était oui et la seconde non, ces femmes se voyaient offrir la possibilité de suivre une formation pour une mission dans les services secrets : celle de casser les systèmes de messages codés de l'ennemi pour l'armée ou la marine américaines.

Deux ans auparavant, l'Allemagne, dirigée par Adolf Hitler, avait envahi la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions étaient encore fortes après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, et l'invasion de la Pologne bientôt suivie par celle d'autres pays européens par l'Allemagne nazie s'est rapidement transformée en conflit mondial.

On divise généralement le monde d'alors en deux camps : les puissances de l'Axe (l'Allemagne, l'Italie et le Japon) et les Alliés (la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine et les États-Unis). Les États-Unis sont entrés en guerre le 7 décembre 1941, après que les Japonais ont bombardé la base navale de Pearl Harbor, sur l'île hawaïenne d'Oahu.

De nombreux pays ont développé des systèmes de messages codés pour échanger sur des sujets tels que les batailles à venir ou les mouvements de troupes. Le déchiffrage, ou le décryptage, de ces codes permettait aux Alliés d'écouter les plans de leurs ennemis et d'anticiper les batailles avant même qu'elles n'aient lieu.

Alors que les États-Unis se préparaient à envoyer des hommes à la guerre, le pays avait besoin d'hommes non-mobilisés et de femmes pour l'aider à déchiffrer ces codes. Et nombre de femmes, dont Ann White, se sont montrées à la hauteur de la tâche. Selon le livre Code Girls de Liza Mundy, plus de 10 000 femmes ont servi dans l'armée et la marine américaines, représentant plus de la moitié des décrypteurs américains. Leurs efforts acharnés ont été essentiels pour gagner la guerre.

« LES LANGUES DÉLIÉES FONT COULER LES NAVIRES »

Depuis des siècles, on envoie et on détruit des messages secrets. L'invention de la radio a permis aux militaires de la Première Guerre mondiale d'envoyer des messages secrets plus rapidement que cela n'avait jamais été fait auparavant - et de multiplier les possibilités d'écoute.

En 1917, l'armée américaine a créé son premier bureau de codage et de chiffrement, qui a ensuite été remplacé par le Signal Intelligence Service ou SIS. Peu de temps après, la marine américaine a créé son propre groupe chargé de suivre les communications entre les navires et les sous-marins ennemis. Il s'appelait officiellement OP-20-G, mais les gens qui le connaissaient l'appelaient simplement le Research Desk, le bureau de recherches. Bien qu'importantes, ces unités de décryptage étaient assez petites.

Lorsque les militaires se sont rendu compte qu'ils risquaient de devoir prendre part au conflit mondial, ils ont lentement commencé à chercher d'autres décodeurs comme Ann White. Mais c'est lorsque 300 avions japonais ont attaqué par surprise Pearl Harbor que les États-Unis ont commencé à chercher des cryptographes et des décodeurs pour s'assurer que le pays ne serait pas à nouveau pris par surprise.