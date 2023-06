Pourquoi les courses de chevaux sont-elles si dangereuses ?

BLESSURES MORTELLES

Si une fracture à la jambe est facilement traitable chez l'Homme, elle est souvent synonyme de mort pour les chevaux.

Cela s'explique par le manque de tissus mous dans les pattes des chevaux, ce qui conduit souvent à une déchirure de la peau ou à une interruption de la circulation vers le reste du membre, laissant ainsi les animaux vulnérables à l'infection.

Dans certains cas très graves, l'os vole en éclat, rendant presque impossible sa reconstitution.

Quand bien même l'os pourrait être réparé, il serait dans l'incapacité de supporter du poids pendant plusieurs semaines. Un cheval privé d'une répartition égale de son poids risque la fourbure, une inflammation potentiellement mortelle des tissus du sabot.

En général, si un cheval ne peut pas tenir sur ses quatre pattes sans assistance, il est euthanasié, car ses chances de survie sont nulles, explique Arthur.

Lorsqu'un cheval chute, le jockey est souvent blessé lui aussi. Une analyse menée en 2013 sur les données relatives à cinq années de course en Californie fait état de 184 jockeys blessés pour un total de 360 chutes de jockey signalées.

Pour la plupart, ces chutes se sont produites en cours de course suite à un incident impliquant « une blessure catastrophique ou le décès brutal du cheval », apprend-on dans l'étude.

DOPAGE : LA CONTROVERSE

En administrant aux chevaux des substances qui améliorent leurs performances ou des antidouleurs, le comportement des entraîneurs ne fait qu'aggraver une situation déjà risquée, selon les groupes de défense du bien-être animal.

Ces médicaments permettent aux chevaux de courir plus vite et de poursuivre l'effort malgré la douleur. Par exemple, le furosémide, commercialisé sous la marque Lasix, est « une substance qui améliore les performances déguisée en médicament thérapeutique, » d'après un rapport du Jockey Club datant de mars 2019.

Lasix est prescrit pour soigner les saignements pulmonaires, mais le médicament provoque également l'évacuation d'urine et, par conséquent, une perte de poids. Un cheval plus léger court plus vite ; il a été démontré que le furosémide permettait aux chevaux de courir trois à cinq longueurs plus rapidement. Le Lasix est bani par certaines courses et Churchill Downs interdit son utilisation pour toutes les courses de chevaux de deux ans.

Pour certains activistes du bien-être animal, ces médicaments devraient être purement et simplement interdits, alors que d'autres acteurs du monde hippique préconisent plutôt une meilleure autorégulation.

La Horseracing Integrity and Safety Authority conduit actuellement une étude de trois ans pour déterminer si Lasix est un produit dopant et s'il présente un danger pour les chevaux. Le conseil procédera ensuite à un vote et Animal Wellness Action s'attend à une interdiction totale les jours de course.