Les mamans koalas font manger leurs excréments à leurs petits

VOUS EN REPRENDREZ BIEN UN PEU ?

Sally Bornbusch compare le pap à la cæcotrophie des lapins, adultes comme petits, un comportement qui leur permet « de consommer une deuxième fois les nutriments de leur régime alimentaire qui auraient potentiellement été ratés lors de la première digestion », explique Erin Kendkick, nutritionniste clinique du zoo national du Smithsonian et de l’Institut de conservation biologique.

La plupart des animaux, comme les cochons d’Inde, les capybaras et les rats-taupes nus produisent tous et mangent des cæcotrophes. « Ils tombent malades et peuvent même mourir s’ils ne consomment pas les selles molles », dit Sally Bornbusch. « Cela fait partie de leur écologie naturelle. »

Sally Bornbusch et Erin Kendrick ont conjointement écrit un article en 2024 publié dans la revue scientifique Animal Behaviour. Elles y remarquent que plus de 150 espèces consomment leur propre matière fécale « à un moment donné de leur vie pour des raisons nutritionnelles », explique Sally Bornbusch. Parmi eux, on retrouve des animaux juvéniles, des autruches, des iguanes et des éléphants d’Afrique.

Les animaux adultes qui ont l’habitude de prendre leur repas « à emporter » incluent les gorilles de plaines de l’Ouest, les tortues léopards et, bien sûr, les bousiers, dont le nom vient de leur inclination à consommer les excréments d’autres espèces. Ils en tirent des nutriments importants et, de façon remarquable, aident à la gestion des déchets et à la régulation les populations de mouches.

Heureusement qu’il y en a toujours pour se resservir.