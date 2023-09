Ces mouches excellent dans l'art de la décapitation

Brown écrase des fourmis et observe des mouches depuis plus 30 ans, dans huit pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Pendant tout ce temps, il n'a jamais vu cette mouche s'attaquer à des fourmis Odontomaque, un genre de fourmis de la sous-famille des Ponerinae. Elle ne s'attaque pas à des ouvrières en bonne santé qui pourraient facilement la dominer et la tuer - la frappe d'une fourmi Odontomaque est l'un des mouvements les plus rapides du règne animal. Elle ne s'attaque pas non plus aux grillons, sauterelles ou termites blessés.