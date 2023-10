La parade nuptiale des raies manta vient d'être filmée pour la première fois

C’est ainsi que, six mois plus tard, il a mis au point son tout premier prototype. Depuis, les Crittercams ont permis de faire d’innombrables découvertes sur la vie des requins, des baleines, des phoques et d’autres animaux marins.

Adapter ce dispositif aux raies manta s’est toutefois avéré difficile. « Nous avons connu pas mal d’échecs », se souvient le biologiste.

Plus l’enregistrement est long, plus nous avons de chances de capturer des comportements uniques et naturels ; Marshall et ses collègues voulaient donc que les caméras soient capables de tenir plusieurs heures d’affilée. Cependant, en raison de leurs denticules placoïdes, des écailles semblables à des dents qui recouvrent le corps des requins et des raies, les ventouses n’adhéraient pas sur la peau de ces grands poissons.

Les scientifiques ont néanmoins fini par trouver un produit d’étanchéité suffisamment puissant : le beurre de cacahuète. Cette méthode étonnante s’est avérée très efficace au Mexique, mais aux Maldives, les ventouses continuaient de glisser : en effet, du fait de la petite taille des denticules dermiques des raies manta de récif, il est possible que la friction nécessaire pour maintenir les ventouses en place ait été moins importante. Les chercheurs ont donc décidé de fixer l’appareil à leur mâchoire à l’aide d'un petit fil métallique dissoluble et d’un crochet en plastique conçu pour se détacher après un certain temps pour permettre aux équipes de récupérer le dispositif.

Selon Pelletier, bien que la plupart des raies « n’aient pas été tellement gênées » par la présence des caméras, trois d’entre elles ont sauté hors de l’eau, probablement pour tenter de les déloger comme s’il s’agissait d’un rémora un peu trop collant.

Il faut toujours s’attendre à des problèmes et à des dysfonctionnements des caméras, ajoute la scientifique. « Nous utilisons une technologie assez nouvelle à des profondeurs importantes, dans des conditions intéressantes, avec des animaux géants ; nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce que tout soit parfait. »

DES IMAGES D’UN NOUVEAU MONDE