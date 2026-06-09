Les rats-taupes et le secret d’une "agriculture" ancestrale

Pendant des millénaires, on a cru que l'Homme était le seul mammifère à pratiquer l'agriculture, définie comme la culture du sol en vue d'une production végétale. Tout cela a changé en 2022, lorsqu'une étude évaluée par des pairs a révélé que non seulement les géomys (Geomyidae) creusent de vastes systèmes de galeries souterraines, ce qui accélère la repousse des racines partiellement mangées, mais ils utilisent également leurs excréments pour fertiliser encore davantage le sol. « Si l’agriculture c’est la gestion des cultures, c’est bien ce qu’ils font », avait à l'époque affirmé Francis Putz, biologiste à l'université de Floride (UF) qui a dirigé l'étude, à National Geographic.

Loin d'être des envahisseurs nuisibles, affirmait son coauteur, les géomys sont des « partenaires agricoles » inestimables qui façonnent et enrichissent les écosystèmes.

Une équipe de chercheurs de terrain affirme désormais que les preuves d'un comportement agricole pourraient être encore plus solides chez un autre groupe de mammifères : les rats-taupes, une famille de rongeurs souterrains que l'on ne retrouve que sur, ou plutôt dans, le sol africain.

Les rats-taupes sont déjà réputés pour leurs remarquables propriétés biologiques qui inspirent la lutte contre le cancer et la recherche sur le vieillissement, qui pourraient permettre de mieux comprendre comment prolonger la longévité humaine. La biologie des rats-taupes nus (Heterocephalus glaber), cousins évolutifs plus petits et plus éloignés des rats-taupes dans le sud de l'Afrique, a suscité une curiosité particulière. En revanche, le comportement souterrain des rats-taupes a fait l'objet de bien moins d'attention.

Selon Kyle Finn, zoologiste au centre de recherche Kalahari et chercheur postdoctoral à l'université de Linné, des preuves indiquant que les rats-taupes cultivent des géophytes, c'est-à-dire des plantes qui stockent leurs nutriments sous terre dans des bulbes et des tubercules, ont été rapportées dans au moins une demi-douzaine d'articles de recherche, bien que souvent sous forme de note de bas de page plutôt que comme sujet principal de recherche.

« Parfois, les scientifiques ont une vision étroite des rats-taupes », affirme Kyle Finn, « mais les vastes mondes souterrains construits par ces animaux sont remarquables en soi ». Dans certains cas, on a même observé que les rats-taupes construisent des tunnels qui s'enroulent en spirale à 360 degrés autour d'un tubercule riche en nutriments afin de le déguster sous tous ses angles.