Grand requin blanc : un nouveau-né filmé pour la première fois ?

Face à ce requin d’un peu moins d’un mètre cinquante et aux nageoires arrondies et potelées, le duo savait qu’il avait affaire à un très jeune grand requin blanc, puisque les spécimens adultes peuvent mesurer jusqu’à 6,5 mètres de long. Puis en zoomant, le drone a capturé quelque chose d’inédit : une pellicule blanche et laiteuse semblait se détacher de la queue du jeune requin alors qu’il nageait.

« C’est comme n’importe quelle observation : on ne dispose que d’une quantité limitée d’informations. On a les images. On a la date, l’heure, le lieu. Le reste n’est que spéculation », explique Skomal, qui est également l’auteur de Chasing Shadows : My Life Tracking the Great White Shark.