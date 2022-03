Découverte : tous les mégalodons ne faisaient pas la même taille

La reconstitution la plus fidèle de cet animal ancestral se trouve aujourd’hui au musée d’Histoire naturelle de San Diego.

Si les raisons de son extinction restent sujets à débats, c’est un réexamen des archives dont disposent les scientifiques, recoupées avec l'étude des lieux sur lesquels les fossiles ont été prélevés, qui ont conduit une équipe internationale de chercheurs dirigée par le paélobiologiste Kenshu Shimada de l’Université DePaul à Chicago, à émettre une nouvelle hypothèse concernant les dimensions du mégalodon.

Selon eux, sa taille était loin d’être uniforme à travers le globe et dépendait fortement du lieu de vie et de la température de l’eau dans laquelle évoluait chaque spécimen. Les individus les plus imposants se seraient retrouvés dans des environnements plus frais, loin de l’équateur.