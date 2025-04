Le chœur de l’aube : pourquoi les oiseaux chantent-ils si fort au printemps ?

QU’EST-CE QU’UN CHŒUR DE L’AUBE ?

« En général, le son voyage plus loin lorsque l’air est plus frais et plus dense. Le son est également plus clair, et se diffuse légèrement plus vite quand le taux d’humidité est plus élevé. Les détails du chant ne se dégradent pas avec la distance », explique Heather Williams, professeure du Williams College, qui a étudié la neuroscience derrière le chant des oiseaux. Elle remarque que le vent peut également influencer la transmission du son. « À l’aube, l’air frais entraîne une diminution des vents au niveau du sol. Cela, associé au taux plus élevé d’humidité, permet une diffusion plus lointaine et plus claire du son, avec moins de distorsion. »