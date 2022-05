Deux grands requins blancs s'affrontent violemment

Si le requin des Dents de la mer a été inspiré par un grand requin blanc du New Jersey, ce requin légendaire est bien moins redoutable en réalité. Au fur et à mesure que les recherches scientifiques sur ces prédateurs insaisissables progressent, leur image de tueurs impitoyables et sans cervelle commence à s'estomper.

Présents dans les eaux fraîches et côtières du monde entier, les grands requins blancs sont les plus grands poissons prédateurs de la planète. Ils atteignent une longueur moyenne de 4,5 mètres, mais des spécimens de plus de 6 mètres et pesant jusqu'à 2,2 tonnes ont été observés.

Le haut de leur corps est gris ardoise et se fond dans les fonds marins rocheux de la côte. Ils doivent en fait leur nom à leur ventre blanc. Ce sont des nageurs rapides, au corps en forme de torpille, dotés d'une queue puissante qui peut les propulser dans l'eau à des vitesses allant jusqu'à 24 kilomètres par heure. Ils peuvent même sortir complètement de l'eau et sauter comme des baleines pour attaquer leurs proies par en-dessous.

Prédateurs agiles, leur bouche est garnie d'environ 300 dents pointues disposées en plusieurs rangées, et ils disposent d'un odorat exceptionnel pour détecter leurs proies. Ils possèdent même des organes capables de détecter les minuscules champs électromagnétiques générés par les autres animaux. On compte parmi leurs proies d'autres requins, des crustacés, des mollusques et des oiseaux marins. Les plus gros requins blancs s'attaquent également aux lions de mer, aux phoques et aux orques. On a même vu cette espèce se nourrir de baleines mortes.

Il n'existe pas de données fiables sur la population du grand requin blanc, mais les scientifiques s'accordent à dire que leur nombre diminue rapidement. La surpêche et les prises accidentelles dans les filets de pêche sont les deux principales menaces qui pèsent sur eux. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé l'espèce dans la catégorie "vulnérable", à un pas de la catégorie "en danger".