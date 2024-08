Diabolisés sur les réseaux sociaux, les dauphins sont plus complexes qu'il n'y paraît

Le problème, souligne Andrew Read , directeur de la Duke University Marine Lab de Caroline du Nord, survient lorsque des personnes observent des grands dauphins pour la première fois et se disent : « "Oh, les dauphins ne sont pas aussi gentils que ce qu'on nous a montré dans Flipper " ». En vérité, les dauphins font souvent preuve d'agressivité, en particulier les mâles qui interagissent avec des femelles.

« Le "mauvais" comportement des dauphins n'est en fait qu'un comportement évolutif », ajoute Amber Lea Kincaid, comportementaliste animalière et fondatrice de l'organisation à but non lucratif Wildlife Research Alliance, basée en Floride. « Ils font ce qui est le plus logique pour assurer la pérennité d'une espèce. »