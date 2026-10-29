Et si la solution contre cet insecte invasif poussait déjà dans nos jardins ?

Le fulgore tacheté est un grand insecte à l’apparence spectaculaire qui a été observé pour la première fois aux États-Unis en 2014. En un peu plus d’une décennie, cette espèce invasive s’est multipliée dans le nord-est du pays et a étendu son aire de répartition vers le Midwest et le Sud, portant à dix-neuf le nombre d’États où elle est désormais présente, ainsi que le district de Columbia.

Non seulement il se nourrit de la sève des plantes et endommage les arbres, mais le fulgore tacheté menace également la filière viticole, entre autres cultures. Les scientifiques ont récemment indiqué que les écraser ne permettrait probablement pas de réduire significativement leurs populations. Ils pourraient toutefois avoir découvert une nouvelle arme dans la lutte contre cette espèce invasive, une arme qui se trouve également être une plante essentielle aux papillons monarques, un insecte sans doute aussi apprécié que le fulgore tacheté est détesté : l’asclépiade.

Les premiers résultats suggèrent que les fulgores tachetés meurent fréquemment après s'être nourris de cette plante. « Nous avions prévu de mener cette expérience pendant une semaine, mais lorsque nous sommes revenus le lendemain, la majorité des fulgores présents sur les asclépiades étaient morts », raconte Anne Johnson, chercheuse postdoctorale à l’université d’État du Michigan.

De nombreuses solutions ont été proposées pour lutter contre l’invasion des fulgores tachetés, notamment les pesticides, les guêpes parasitoïdes ou encore les bandes adhésives.

Mais les avantages potentiels de l’asclépiade dans la lutte contre cet insecte ne sont pas nés dans un laboratoire. « Tout a commencé parce que des particuliers ont prêté attention à ce qui se passait dans leur jardin », explique Sara Hermann, professeure associée d’entomologie et d’écologie à l’université Penn State.

Alors qu’Anne Johnson préparait son doctorat à Penn State, elle a lancé une enquête de sciences participatives invitant le grand public à signaler les animaux observés en train de prédater les fulgores tachetés. Mais ce projet, baptisé Birds Biting Bad Bugs, a également fait émerger un constat inattendu : de nombreuses personnes rapportaient retrouver des fulgores morts sous leurs plants d’asclépiade.

Au même moment, Hermann, qui étudie les asclépiades et les monarques, entendait la même histoire de la part d’autres observateurs.

« Nous nous sommes dit : “Voilà quelque chose que nous pouvons réellement tester. Toi, tu as les fulgores tachetés, et moi, les asclépiades. Pourquoi ne pas simplement les mettre ensemble et voir si c’est vrai ?” », raconte Hermann. « Nous nous sommes dit : ce serait quand même incroyable. »

Si les résultats n’ont pas encore été publiés, l’expérience était relativement simple. Hermann et Johnson ont installé une série d’enclos dans lesquels les fulgores avaient accès soit à différentes espèces d’asclépiades, soit à des vignes, l’une de leurs plantes favorites, soit à aucune plante.

« Ce que nous avons constaté, c’est que les fulgores exposés aux asclépiades présentaient une mortalité nettement plus élevée que ceux nourris avec de la vigne », explique Hermann.

Même si cela semble logique, puisque les papillons monarques sont capables d’absorber les toxines contenues dans l’asclépiade, lesquelles les rendent ensuite peu appétissants pour leurs prédateurs, les chercheurs reconnaissent qu’ils ignorent encore quelle substance exactement est toxique pour les fulgores tachetés.

Même si les résultats doivent encore être confirmés, les chercheurs estiment que planter des asclépiades reste une excellente idée pour plusieurs raisons. Il existe des dizaines d’espèces indigènes aux États-Unis, toutes importantes pour les pollinisateurs locaux, dont le papillon monarque.

Si l’asclépiade incarnate (Asclepias incarnata) s’est révélée un peu moins efficace pour tuer les fulgores que l’asclépiade commune (Asclepias syriaca), la première est souvent privilégiée par les agriculteurs et les jardiniers car elle se propage moins facilement. Bien que les asclépiades soient indigènes, elles ont longtemps été éliminées des terres agricoles en raison de leur capacité à concurrencer certaines cultures.

Sara Hermann et Anne Johnson soulignent qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir, mais toutes deux considèrent ces premiers résultats comme particulièrement prometteurs.

« L’ampleur de la mortalité dépend du stade de développement du fulgore et de l’espèce d’asclépiade concernée », explique Sara Hermann. « C’est assez complexe, mais nous avons observé entre 10 % et 90 % de mortalité en seulement vingt-quatre heures. »

Les adultes et les nymphes au dernier stade avant l’âge adulte, probablement les individus que l’on observe actuellement dans les jardins, étaient les plus touchés.

Lors de certaines expériences, les fulgores tachetés pouvaient choisir entre des vignes et des asclépiades. À la surprise des chercheurs, certains ont choisi de se nourrir d’asclépiades et sont morts, alors même qu’ils avaient accès à leur nourriture favorite.

Les scientifiques pensent que cela s’explique par le caractère très opportuniste de l’espèce : elle semble prête à goûter presque n’importe quelle plante.

« Il est probable qu’il n’existe tout simplement pas d’asclépiades dans leur habitat d’origine », explique Brian Eshenaur, spécialiste en phytopathologie au sein du programme de lutte intégrée contre les ravageurs de l’université Cornell, qui n’a pas participé à l’étude. « Elles ne savent donc pas qu’elles ne devraient pas s’en nourrir. »

« Je les ai même déjà observés en train d’essayer de se nourrir sur des poteaux téléphoniques simplement parce qu’ils ressemblent vaguement à des arbres », ajoute Anne Johnson.

Ces observations donnent de l’espoir aux chercheurs : suffisamment de fulgores pourraient consommer des asclépiades dans la nature, même lorsqu’ils disposent d’autres ressources alimentaires.

Associés aux précédents travaux de Johnson montrant que des oiseaux, des araignées, des mantes religieuses, des serpents ou encore des guêpes jaunes se nourrissent désormais de fulgores tachetés, ces résultats suggèrent que les alliés potentiels sont plus nombreux qu’on ne le pensait.

« Il n’existera jamais de solution miracle contre un problème comme celui-ci », conclut Sara Hermann. « Mais si nous créons des habitats favorables aux prédateurs naturels et que nous favorisons des plantes comme l’asclépiade, nous mettons déjà toutes les chances de notre côté pour limiter la propagation de ces insectes. Et, dans bien des cas, cela revient simplement à planter des espèces indigènes, ce qui est plutôt formidable. »