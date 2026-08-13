Un grand requin blanc a été filmé dans l’un des derniers refuges méditerranéens

Les vestiges archéologiques suggèrent que les humains observaient déjà des requins en Méditerranée il y a plusieurs milliers d'années. Une fresque à Pompéi, par exemple, représente des roussettes (Scyliorhinidae). Mais la première mention des grands requins blancs en Méditerranée provient des écrits du médecin français Guillaume Rondelet.

En 1554, il écrit au sujet d'un requin d'une taille énorme pêché au large de Marseille dont l'estomac contenait une armure complète. Une illustration de ce requin, que Guillaume Rondelet baptisa De Lamia, un démon de la mythologie grecque qui dévorait les enfants, fut publiée aux côtés de plus de 200 représentations d'autres animaux aquatiques dans son encyclopédie marine Libri de piscibus marinis.

Au 19e siècle, l'espèce était considérée comme une menace pour l'Homme et faisait l'objet d'une chasse intensive dans la région. Entre 1872 et 1905, le gouvernement de la Marine de guerre impériale et royale austro-hongroise offrait des récompenses financières aux pêcheurs pour chaque grand requin blanc capturé.

Alessandro De Maddalena a découvert dans le cadre de ses recherches que rien qu'entre 1872 et 1882, vingt et un grands requins blancs furent capturés. C'est également au cours de cette période que l'un des plus grands requins du monde fut capturé : un grand requin blanc femelle de près de 5,5 mètres pêché au large des côtes croates en 1906. Surnommée Carlotta, elle est aujourd'hui conservée au musée d'histoire naturelle de Trieste ; c'est le plus imposant grand requin blanc empaillé du monde.

MENACES MODERNES, CONSERVATION MODERNE

La population méditerranéenne de grands requins blancs fait partie des dizaines d'espèces marines dont la capture et la vente sont interdites par un traité des Nations Unies. Malgré cette interdiction, les grands requins blancs sont encore parfois capturés illégalement et exposés sur les marchés aux poissons dans certains pays d'Afrique du Nord.

À l'échelle mondiale, le grand requin blanc est classé comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) mais la population méditerranéenne est considérée comme en danger critique d'extinction. Les chercheurs estiment que cette population méditerranéenne est désormais au bord de l'extinction.

Mais lorsqu'il s'agit d'évaluer avec précision le nombre de grands requins blancs dans la région, les données sont très rares.

Selon Alessandro De Maddalena, pour connaître le nombre exact de grands requins blancs présents ici, il faudrait équiper chaque requin d'une balise GPS et mettre en place un programme de photo-identification à grande échelle dans tous les pays qui bordent la Méditerranée, deux initiatives qui n'existent pas à l'heure actuelle.

Alessandro De Maddalena est le créateur de la banque de données italienne sur le grand requin blanc, un projet en cours visant à répertorier toutes les observations de grands requins blancs en Méditerranée depuis le Moyen Âge. Par souci de protéger une espèce très critiquée, il garde sa base de données privée. Il l'enrichit en étudiant des spécimens conservés dans des musées et dans des collections privées, en se rendant sur les marchés aux poissons, en passant au crible les archives historiques et les œuvres d'art et en collaborant avec des chercheurs, des pêcheurs, des plongeurs et des particuliers. Il indique qu'elle compte actuellement plus de 700 entrées.