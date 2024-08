À quoi ressembleront les chats du futur ?

GRAND ET AMICAL

Mais quel genre de chat deviendront-ils ? Une possibilité, c'est que les chats du futur seront bien plus grands que les félins d'aujourd'hui.

Un contact continu avec les humains aidera aussi les chats à devenir plus amicaux. Par nature, les chats ont tendance à être plus solitaires et distants que les chiens, qui ont une longue histoire évolutive en tant qu'animaux de meute plutôt que chasseurs solitaires. Le contact permanent avec les humains pourrait avoir contribué à donner aux chats les plus amicaux un avantage en termes de survie, en leur permettant de transmettre à leur progéniture des gènes plus sociables.

Avec le temps, cela pourrait avoir créé un animal plus détendu, sans gâcher l'un des aspects les plus attachants de la vie avec un chat : lorsque votre chaton vous fait des câlins, vous savez que c'est pour de vrai.

En comparant les comportements sociaux et la personnalité des chats domestiques avec ceux des panthères nébuleuses, des panthères des neiges, des lions et des chats sauvages écossais, les scientifiques ont constaté que les chats domestiques n'étaient pas vraiment adaptés à la vie en groupe. Ils avaient tendance à être dominateurs, névrosés et impulsifs, ce qui n'est pas exactement le trait de caractère que l'on recherche chez un ami.

Cependant, les personnalités des chats domestiques sont majoritairement comme celles des lions les plus sociables, qui ont découvert un moyen de vivre en groupe. Cela suggère que les chats aient la matière pour s'adapter à un avenir plus sociable. Et même si les groupes de chats ne deviendront probablement pas des clans de lions, ces derniers nous prouvent que les félins peuvent vivre côte à côte lorsque les circonstances s'y prêtent.