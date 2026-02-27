Chez les éléphants, la survie s’apprend et se transmet

ÉDUCATION SEXUELLE

Des décennies d'observations à Amboseli ont mis en lumière de nombreux autres exemples soulignant l'importance de l’apprentissage entre éléphants, déclare Phyllis Lee, écologue évolutionniste de l'université de Stirling, au Royaume-Uni. L'on voit souvent les jeunes éléphants tendre leur trompe pour sentir ou goûter ce que les autres mangent, ou encore pour sentir les liquides que les éléphants sécrètent par leurs glandes temporales lorsqu'ils sont excités sur le plan émotionnel. « Ils semblent vraiment avoir soif d'apprendre », poursuit-elle.

Curieusement, les mères semblent même enseigner à leurs filles de quelle manière attirer un visiteur mâle, ajoute Phyllis Lee. « Même si elle n'a aucun intérêt pour l'accouplement, une mère peut se présenter à un mâle et faire de petits "exercices" pour le convaincre de la suivre, simplement pour montrer à sa fille comment faire et lui trouver si possible un bon partenaire. Puis, dès que sa fille s'est accouplée, elle ignore le mâle. »

Des recherches ont montré que les jeunes femelles avaient davantage de chances d'élever avec succès leur premier petit lorsque leur mère en élevait un elle-même, rapporte l’écologue évolutionniste. Les groupes dirigés par des femelles plus âgées ont également tendance à perdre moins de petits et présentent en règle générale un taux de survie plus élevé. Les répercussions sur le nombre d'individus sont plus mitigées. Alors que dans un milieu relativement clément comme le Pilanesberg, la population d'orphelins a rapidement augmenté, dans des zones présentant des conditions plus difficiles comme le parc national de Mikumi, en Tanzanie, les populations qui ont perdu nombre d’aînés à cause du braconnage ont souvent encore du mal à se rétablir, peut-être par manque d'expérience quant à la façon de survivre aux sécheresses.

Si de telles connaissances, accumulées au fil des générations, sont perdues lorsque les animaux plus âgés sont tués ou que les liens sociaux sont rompus, les redécouvrir nécessitera peut-être beaucoup de temps, et certaines d'entre elles pourraient même disparaître à jamais. La plupart des gestionnaires de la faune ont pris cette leçon à cœur : ils s'efforcent généralement de déplacer les groupes dans leur ensemble plutôt que de les scinder. Cependant, les chasseurs de trophées ciblent encore souvent les individus plus âgés pour leurs défenses, sous-estimant l'importance des aînés pour la survie des animaux plus jeunes.

L'APPRENTISSAGE DES ÉLÉPHANTS TOUCHE AUSSI LES ÊTRES HUMAINS

Apprendre des autres semble également jouer un rôle clé dans la manière dont les éléphants comprennent les humains et réagissent à leur contact. Des études ont montré que les individus vivant dans des zones où étaient présents différents groupes humains réagissaient avec davantage de crainte face aux personnes appartenant à des groupes connus pour tuer parfois des éléphants qu'à celles dont ce n’était pas le cas, avance Lucy Bates. Dans certains de ses propres travaux, elle a montré que les éléphants semblaient également plus effrayés par l'odeur de vêtements portés par des personnes appartenant à des groupes qui pourraient constituer une menace pour eux. « Ils s'éloignent aussi de l'odeur d'autres personnes ; mais dans ce cas, ils courent encore et toujours. »

Lorsqu'ils savent où se trouvent les humains, les éléphants ont tendance à rester à l'écart. À Amboseli ont été observés des éléphants restant à distance jusqu'à ce que les personnes s’occupant d’un élevage aient fini d'abreuver leur bétail. Cependant, lorsque les éléphants sont surpris et se sentent dans l’impossibilité de s'enfuir, ils tuent quelquefois du bétail, voire parfois des personnes. Certains éléphants agissent même en fonction des horaires des humains : le personnel ouvrier d'une plantation de café en Inde du Sud a par exemple commencé à croiser des éléphants lorsqu'il a allongé ses horaires de travail.

Tout ce que les jeunes éléphants apprennent de leurs aînés ne les aide toutefois pas forcément à éviter les problèmes avec les êtres humains. Au Kenya, un groupe d'éléphants mâles a été vu en train de pousser son plus jeune membre à travers une clôture, lui enseignant ainsi une dure leçon sur la manière de franchir ces obstacles. Les éléphants d'Asie (Elephas maximus) semblent également apprendre les uns des autres de quelle façon abattre des clôtures ou bien se nourrir de cultures ou de déchets, partage Shermin de Silva, éco-éthologue à l'université de Californie, sur le campus de San Diego, qui les étudie au Sri Lanka.

Cela peut entraîner des conflits avec les humains dont les conséquences peuvent être funestes, tant pour ces derniers que pour les éléphants, et il se peut que les animaux abattus soient les plus persévérants et ceux présentant la plus grande capacité d’adaptation, explique-t-elle, « des traits qui peuvent également leur être très utiles pour survivre dans la nature ». Si ce comportement se transmet à la génération suivante, ce qui est possible lorsque les mères emmènent leurs petits dans des décharges pour se nourrir, les jeunes éléphants pourraient ne pas apprendre de quelle manière se nourrir de plantes sauvages. « Un éléphant mange plus de cent plantes différentes », précise Shermin de Silva. « Mais ça ne veut pas dire qu'il peut manger n'importe quoi n'importe quand. Il doit apprendre. »

Certaines populations d'éléphants d'Asie sont devenues si clairsemées que les défenseuses et défenseurs de l'environnement pourraient être tentés de les délaisser, indique Shermin de Silva. « Mais ces populations restantes pourraient détenir des connaissances sur l’environnement local, sur la manière d’y survivre, qui seraient difficiles, voire impossibles, à recouvrer si nous les perdions ». Il y a peu, elle a coécrit des recommandations quant à la façon de réintroduire des éléphants orphelins dans de nouvelles zones. « C’est important de les élever de manière à les dissuader de s'approcher des humains et à les inciter à aller apprendre auprès d'autres éléphants. »

Les humains qui partagent leur environnement avec les éléphants ont également appris à leur contact au fil de l'histoire. Les gardiens d'éléphants ont découvert quelles plantes médicinales pouvaient soulager les éléphants malades en observant ce que les animaux mangeaient lorsqu'ils étaient souffrants, détaille Shermin de Silva, et les humains ont désormais également recours à certaines de ces plantes.

« Les éléphants ont probablement coévolué avec les humains, en particulier l'Homo erectus. Ils ont donc toujours dû composer avec nous », révèle Shermin de Silva. À mesure que les populations d'éléphants se rétablissent ou, plus souvent, que de nouvelles populations humaines s'installent dans d’anciens habitats d’éléphants, de dangereux malentendus peuvent survenir.

Pourtant, dans les endroits où les humains et les éléphants cohabitent depuis longtemps, il existe la plupart du temps une compréhension culturelle mutuelle, affirme Shermin de Silva. Elle insiste sur le fait que cela ne signifie pas pour autant qu'ils interagissent souvent : il ne faut jamais nourrir ou approcher les éléphants sauvages, au risque que se produisent des accidents. « Nous devons leur laisser de l'espace. »