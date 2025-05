Pour survivre aux vagues de chaleur, le poisson-clown rapetisse

LES INFLUENCES D’UNE VAGUE DE CHALEUR MARINE

Et de plus, 41 % des poissons qui sont devenus plus petits ont subi ce phénomène plusieurs fois. Et les poissons qui rapetissaient en même temps que leur partenaire avaient plus de chances de survivre.

Les poissons-clowns sont connus pour avoir une faculté remarquable, pouvoir contrôler leur croissance au cours de certaines circonstances. Lorsqu’une femelle, habituellement la plus grande et la plus dominante du groupe, meurt, le plus grand mâle devient femelle et le deuxième plus grand mâle devient son partenaire de reproduction. Si un espace se libère au-dessus d’eux dans la chaîne reproductive, le poisson peut forcer sa croissance pour devenir plus grand que ses concurrents. « Une fois qu’ils ont pris leur place, ils empêcheront le poisson en-dessous d’eux de grandir », explique Theresa Rueger.