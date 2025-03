Climat : quelles sont les conséquences concrètes d'un réchauffement de +1,5°C ?

Par exemple, « les forêts tropicales, les récifs coralliens et les écosystèmes de la toundra, ainsi que les espèces qui y sont associées, seront fortement touchés dans un monde plus chaud », souligne le chercheur. « D’ici 2050, nous prévoyons que 30 à 50 % des récifs coralliens tropicaux pourraient disparaître à cause de l’augmentation des températures, ce qui aura des conséquences sur les réseaux alimentaires marins et des centaines d’espèces ». D’ici à 2100, c’est l’entièreté des écosystèmes de récifs coralliens qui disparaîtront.

Dans les zones plus froides, « des espèces clés telles que le caribou, le renard arctique et le harfang des neiges sont particulièrement vulnérables », ajoute Carlos Mendez-Vallejo. Dans les zones plus chaudes, on compte les espèces dont les membres sont les moins nombreux sur Terre. Certaines espèces de rhinocéros par exemple, sont en danger critique d’extinction. Il ne reste que dix-huit rhinocéros de Java et deux rhinocéros blancs du Nord. Au large des côtes mexicaines, les vaquitas, une espèce de marsouins, disparaissent. On estime qu’il ne reste que dix-huit individus à ce jour à l'état sauvage. Les signes vitaux qui soutiennent la vie humaine et naturelle semblent s’affaiblir.