Extraordinaire : ce crocodile est venu à la rencontre des plongeurs

La photographe Jennifer Hayes se souvient de cette session extraordinaire : « Je me suis retournée, me retrouvant nez à nez avec un crocodile. Le reptile, habitué à rencontrer des humains, était lent et doux mais la situation pouvait changer en une fraction de secondes.

David et moi avons travaillé avec des crocodiles du Nil au Botswana, des crocodiles marins en Australie et des crocodiles américains à Cuba. J'étais si heureuse de me retourner et de voir ce crocodile américain si docile. Je n'aurais jamais voulu m'approcher d'aussi près d'un crocodile du Nil ou d'un crocodile marin. Ces espèces n'ont rien de docile et une rencontre d'aussi près m'aurait certainement été fatale.