Ce requin a parcouru 6 500 kilomètres, un voyage record que l’on pensait impossible

Au cours de son périple vers le Nord, la requin-taureau a dû traverser le courant de Benguela, l’un des plus grands et des plus froids du monde, qui s’étend le long des côtes d’Afrique du Sud et de Namibie. Il a formé une barrière froide qui a séparé les populations de requins-taureaux durant les 55 000 dernières années.

Les scientifiques pensent que la femelle a surmonté la menace en la contournant, ce qui a pu l’amener jusqu’à 150 kilomètres au large des côtes. Il est également possible qu’elle ait profité de poches d’eau plus chaude lors d’un épisode Benguela Niño autour de l’Afrique du Sud, qui l’auraient emmenée jusque dans les eaux de l’Atlantique.

Ce schéma climatique ressemble aux épisodes El Niño qui influencent les températures marines au large des côtes occidentales des Amériques. Certains poissons d’eau froide, comme les maquereaux et les sardines, ont également été poussés vers le Nord au cours d’événements Benguela Niño.

Alors que les eaux se réchauffent et que les courants évoluent au gré du changement climatique, Ryan Daly explique que la barrière d’eau froide du courant de Benguela pourrait faillir à ses devoirs de plus en plus souvent, permettant à des animaux océaniques de se déplacer vers d’autres latitudes. Ces changements de la température de l’eau, de type Niño, peuvent changer la démographie d’espèces entières dans certaines zones marines, entraînant des conséquences sur tous les maillons de la chaîne alimentaire, des algues au plancton, en passant par les requins.

Pour les requins-taureaux cependant, une plus grande liberté de mouvement pourrait être un bon signe. « Si cela permet plus d’échanges de gènes, alors c’est typiquement de bon augure », remarque Ryan Daly. « Nous devons nous adapter à un monde en changement. »

Ryan Daly pense que la femelle était probablement un requin immature qui « ne voulait qu’explorer ». Les femelles n’atteignent pas la maturité sexuelle avant leurs vingt ans. À partir de cet âge, elles retournent fréquemment aux mêmes estuaires pour se reproduire. Toutefois, avant cela, il se peut qu’elles sortent des sentiers battus afin de « trouver leur rythme et le schéma qui leur convient », explique l’écologiste.

Il est possible que le périple extraordinaire de cette femelle « ne soit après tout pas si inhabituel », intervient Rachel Graham, biologiste qui se spécialise dans l’étude des requins et qui n’a pas pris part à la récente étude. Elle est la directrice adjointe de MarAlliance, une organisation de conservation à but non-lucratif basée au large de la côte occidentale de l’Afrique.

Les requins-taureaux traversent peut-être de plus grandes distances que les scientifiques ne le réalisaient ou bien cette femelle était « le mouton noir de la famille, celle qui fait quelque chose de complètement différent et qui brasse efficacement les gènes », suggère Rachel Graham. LES MENACES QUI PÈSENT SUR LES REQUINS

Malgré son long voyage, la femelle n’aura pas l’occasion de transmettre ses gènes après avoir rencontré le destin funeste qui attend nombre de requins. Dans le monde, les populations de requins ont été réduites de moitié depuis 1970. La surpêche est responsable de 90 % du déclin des espèces, mais trois quarts des 100 millions estimés de requins capturés chaque année sont tués par accident.

Alors que les réserves de poissons connaissent une baisse drastique à travers le globe, de plus en plus de personnes se tournent vers la viande de requin pour ses protéines. C’est une tendance que l’on retrouve beaucoup en Afrique subsaharienne, dans des pays comme le Nigéria, où les personnes dépendent de la pêche pour assurer leurs revenus.