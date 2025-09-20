Arctique : pour la première fois, un photographe a observé un ours polaire se nourrissant d’un cachalot

Un cachalot repose sur le flanc, au milieu des éclats de la banquise, et se décompose lentement, la gueule béante dans un cri silencieux. Sa chair noircie est constellée de taches orangées, semblables à la coque rouillée d’un vieux bateau. La composition est si saisissante qu’un observateur pourrait ne pas remarquer immédiatement l’ours polaire avançant nonchalamment sur le dos du cétacé.

Le photographe Roie Galitz a eu vent de cette scène grâce à un ami qui avait repéré la carcasse de la baleine à 82° nord, bien au-dessus du cercle polaire arctique. Début juillet, Roie Galitz dirigeait une expédition pour un petit groupe de passionnés de nature et de photographie, le long de l’archipel norvégien du Svalbard, en remontant vers le pôle Nord. En apercevant la masse sombre émergeant de la glace, Galitz et son équipage ont mis près de 24 heures à se frayer un passage avec leur navire brise-glace pour rejoindre la carcasse, et finalement découvrir un ours polaire mâle somnolant à proximité.

Le cours de photographie animé par Galitz, rythmé par des séances quotidiennes de prise de vues et de retouche d’images, a alors pris une toute autre dimension lorsqu’il s'est penché par-dessus la coque du bateau pour se rapprocher au maximum et immortaliser l’ourse polaire qui a fini par rejoindre la scène.