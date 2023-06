Finie la castration : cette contraception permet d'éviter les interventions chirurgicales chez les chats

L’hormone anti-mullérienne agit tôt sur les follicules primordiaux, ces structures présentes dès la naissance, avant qu’ils ne deviennent sensibles à l’hormone folliculo-stimulante (FSH) libérée par l’hypophyse et qui stimule la croissance des follicules dans les ovaires. Après la puberté, ces follicules commencent à mûrir par lots de 20 environ lors de chaque cycle ovarien, jusqu’à ce que l’un d’entre eux soit sélectionné pour libérer un ovule en vue d’une éventuelle fécondation. Ce processus est hautement coordonné : c’est le fruit d’une série de boucles de rétroaction hormonale positives et négatives reliant l’hypothalamus, l’hypophyse et les ovaires.

Produite par les follicules en développement, l’hormone participe à la rétroaction négative qui empêche les follicules primordiaux de mûrir tout en ralentissant le développement des autres. Contrairement aux œstrogènes et à la progestérone, qui ont des récepteurs dans tout l’organisme, y compris dans les os, le cerveau et le système immunitaire, les récepteurs de cette hormone sont en grande partie confinés aux ovaires, à l’hypophyse et à l’utérus.

« Il y a donc très peu d’effets secondaires », explique Pepin.

Malheureusement, les recherches étaient au point mort. « Les financements destinés à la santé des femmes étaient bas, et ce particulièrement pour la contraception car l’on pensait qu’il n’était pas nécessaire d’innover dans ce domaine », explique Pepin. C’est alors que la Michelson Found Animals Foundation est intervenue. Bien que la contraception chirurgicale ne prenne que quelques minutes pour les chats, et jusqu'à une demi-heure pour les chattes, la procédure, qui nécessite que l’animal soit sous anesthésie générale, comporte toujours des risques (douleurs, saignements postopératoires et infections). Motivée par la surpopulation des refuges et les préoccupations en matière de bien-être animal, l’organisation à but non lucratif a financé des recherches visant à mettre au point des contraceptifs permanents non chirurgicaux pour les animaux de compagnie.

CONTRACEPTION PAR THÉRAPIE GÉNIQUE

Grâce au soutien de la fondation, Pepin a étendu ses travaux aux chats. Pour tester l’impact de l’hormone sur cette nouvelle population, lui et ses collaborateurs ont eu recours à la thérapie génique, dont le principe est d’insérer dans des cellules un gène codant pour l’hormone afin que les niveaux de cette molécule soient plus élevés que la normale chez les chats.