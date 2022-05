Gabon : le fragile équilibre des éléphants de forêt d'Afrique

Emma Bush pense avoir trouvé l’explication. Dans les années 1990, Caroline Tutin avait observé une baisse de la floraison et de la fructification de certaines espèces lors d’années plus chaudes. Elle a alors émis l’hypothèse que la température nocturne devait descendre en des sous de 19 °C pour que ces arbres fleurissent.

En examinant les données météorologiques de la Lopé sur les trois décennies précédentes, Emma Bush et ses collègues ont constaté que la température nocturne moyenne avait augmenté d’environ 0,85 °C. Le volume des précipitations a aussi diminué de manière significative. Le changement climatique rend donc la Lopé plus chaude et plus sèche. « C’est l’hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer le déclin de la fructification », avance Emma Bush.

Après avoir partagé ses résultats avec Robin Whytock, ils se sont demandé comment savoir si cela affectait aussi la faune du parc. Robin Whytock venait de commencer un projet pour évaluer la biodiversité de la Lopé en utilisant des centaines de pièges photographiques. Il avait aussi vu des images récentes d’éléphants prises avec des caméras posées par Anabelle Cardoso, de l’université d’Oxford, pour ses recherches.

De nombreux éléphants avaient l’air terriblement émaciés. Sur certaines images, on voyait nettement leurs côtes. Robin Whytock s’est souvenu de photos du début des années 1990, avec des éléphants au ventre rebondi et au derrière généreux. Le contraste était saisissant.