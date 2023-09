Une girafe sans taches a été observée dans la nature pour la première fois

Quelques semaines à peine après qu’un girafon est né sans ses taches caractéristiques dans un zoo américain, un autre girafon a été aperçu et photographié dans la nature pour la première fois.

Cette observation inédite a eu lieu au Safari lodge du Mont Etjo , une réserve de chasse privée du centre de la Namibie. Selon la Fondation pour la conservation des girafes , c’est un guide touristique, Eckart Demasius, qui a vu et photographié le girafon entièrement brun lors d’un safari dans cette réserve de plus de 35 000 hectares. Ce dernier, qui n’était pas disponible dans l’immédiat pour répondre à nos questions, a tout de même partagé ses photos avec cette association de défense des girafes.

Selon Sara Ferguson, vétérinaire spécialiste de la faune sauvage et coordinatrice santé pour la conservation au sein de la Fondation, ces deux récentes observations de girafes sans taches sont purement fortuites et aucune donnée ne suggère que cette coloration se produise plus fréquemment qu’auparavant.