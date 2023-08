Rare : un girafon sans tache est né aux États-Unis

Il n'y a pas d'explication connue à la robe sans tache de cette girafe du Tennessee, si ce n'est qu'elle est très certainement due à une ou plusieurs mutations génétiques.

La girafe qui avait mis bas un petit sans tache à Tokyo en 1972 avait mis au monde un autre petit sans tache plusieurs années auparavant.

Le zoo de Brights, qui abrite un peu plus de 700 animaux de 126 espèces différentes, dont 9 girafes, a demandé au public de voter pour choisir le nom de la petite girafe sur sa page Facebook, et aurait recueilli plus de 17 000 votes dès le premier jour. Parmi les noms proposés, tous en swahili : Kipekee (unique), Firyali (extraordinaire), Shakiri (la plus belle) et Jamelia (d'une grande beauté).

QU'EST-CE QU'UNE TACHE ?

Une étude publiée en 2018 dans la revue PeerJ a révélé que certains aspects des taches des girafes se transmettaient de la mère au petit, comme la rondeur des taches et leur douceur (ce que l'on appelle techniquement la tortuosité). Les auteurs de l'étude ont également noté que des taches plus grandes et plus rondes semblaient liées à des taux de survie plus élevés chez les jeunes girafes. La question de savoir si cela est dû à un meilleur camouflage ou à d'autres facteurs inconnus tels que l'amélioration de la capacité de survie reste toutefois sans réponse.

Fred Bercovitch, biologiste spécialiste de la conservation des espèces sauvages à la Fondation Anne Innis Dagg, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la conservation des girafes, affirme qu'il ne s'inquiéterait pas pour cette girafe sans tache même si elle était née dans la nature et loin des soins médicaux d'un zoo.

« Chez les mammifères, la fourrure et les poils sont les principales caractéristiques qui contribuent à la thermorégulation, et non la couleur de la fourrure », explique-t-il. « Les girafes peuvent voir augmenter leur température corporelle de quelques degrés sans pour autant transpirer. C'est l'une des raisons pour lesquelles on trouve des girafes sous les arbres : elles veulent maintenir leur température corporelle dans certaines limites. »

Même l'absence de camouflage ne signifierait pas nécessairement que la girafe serait désavantagée dans la nature, ajoute-t-il, puisque le taux de mortalité des jeunes girafes dû à la prédation des lions est déjà très élevé.