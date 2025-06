Dans la région du Ladakh, les hommes réapprennent à vivre avec les ours

LA RÉSOLUTION DE CONFLITS PAR L’ÉDUCATION

En 2023, Muzammil et son frère, Tafazzul, ont ouvert leur chalet dans la vallée de Mushkoh et, peu après, ont créé le Fonds pour les ours Isabelle. Leur mission était de créer une plateforme de l’écotourisme, autour de la conservation des ours, pour qu’elle soit une source de revenus et un moyen d’éducation sur la vie sauvage pour le village.

Grâce aux bénéfices générés par le tourisme, les financements et la collaboration avec le gouvernement, le Fonds pour les ours Isabelle a aidé les villageois à mettre en place des moyens plus sûrs de stocker leur nourriture et de protéger leurs animaux. Ils ont également pu installer des lumières à détection de mouvement, qui découragent les ours de mener leurs raids nocturnes à la recherche de nourriture, et ont employé de jeunes villageois pour tenir le rôle de veilleurs et de guides de la vie sauvage.

« Dans la pratique, les installations [de lumières et de protections des aliments] ont fonctionné. Mais le plus important, c’est que nous les voyons comme des moyens de construire une relation de confiance au sein de la communauté », affirme Hussain.

Une conservation efficace prend du temps, et en s’impliquant dans la communauté, Hussain est prêt à faire preuve de patience pour enseigner, écouter et attendre.

« Je suis convaincu que la conservation, à sa racine, est un défi générationnel. Nous ne cherchons pas simplement à changer le comportement des ours, nous souhaitons aussi éduquer les jeunes générations d’humains », déclare-t-il. « En plantant ces graines maintenant, nous sommes en train de faire une réelle différence pour l’avenir [des relations entre humains et ours]. » FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES OURS BRUNS

Anjum Ara a vingt-trois ans et a grandi dans le village de Holiyal, l’un des plus concernés par les rencontres avec les ours. Ils ont le plus souvent tendance à entrer au sein de sa communauté la nuit et, enfant, sa seule expérience des ours s’apparentait à des traces de pas monstrueuses qui entouraient les cadavres de vaches, et les dégâts qu’ils faisaient aux murs des habitations de ses voisins. En en apprenant plus sur eux grâce au Fonds pour les ours Isabelle, elle a commencé à développer une curiosité à laquelle elle ne s’attendait pas et a intégré le chalet Drenmo, devenant leur première femme veilleuse et guide.

« Avant, je pensais que les ours étaient méchants et dangereux », m’a confié Ara alors que nous observions deux oursons jouer avec leur mère à travers la lunette d’un télescope, « mais maintenant que je travaille en tant que [veilleuse de la vie sauvage] avec des personnes qui sont passionnées par ces animaux et valorisent leur singularité, ma perspective a changé. J’ai appris que les ours jouaient leur propre rôle et avait leur propre espace dans notre habitat. Tout comme les humains. »

Hussain et Khan sont optimistes quant à l’idée de parvenir à une coexistence pacifique entre les ours et les humains. En plus de fournir des avantages économiques pour la conservation, Khan est persuadé que les séjours chez l’habitant, les programmes de veille de la vie sauvage et les efforts d’éducation peuvent produire des bienfaits tangibles dans la protection de la vie sauvage. « Lorsque les personnes sont plus sensibilisées à la vie sauvage [grâce aux efforts d’éducation], me dit-il, ils sont plus informés sur le rôle qu’ils jouent dans l’écologie et sont plus susceptibles de prendre des décisions réfléchies et [d’avoir des interactions sans risques avec les ours]. »

Muzammil a observé ces changements prendre forme.

« Au cours des dernières années, nous avons observé un changement de paradigme clair qui me donne pleinement confiance : une coexistence est possible et pourrait durer », déclare-t-il. « Les communautés locales reprennent le contrôle de leur héritage naturel, le gouvernement est plus engagé et la population d’ours s’est stabilisée. »

PROGRESSER VERS LA PAIX

Lors de la dernière soirée que j’ai passée à Mushkoh, je me suis assis avec mon appareil photo, près d’un abri pour les vaches et ai regardé une ourse apprendre à son petit à grimper haut sur le flanc escarpé de la montagne au-dessus de nous.